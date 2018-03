Banderazo: Veedores de los Guinness Records no llegaron a Bolivia

El logo de los Guinness Records. Autor: Red Uno Digital Fecha: Jue Mar 15

El récord del ‘banderazo’ podría quedar en nada porque la comisión de El Libro Guinness World Récords no llegó a La Paz. Los encargados de la actividad no especificaron la categoría ni se cursó la invitación a tiempo.

NACIONAL

Red Uno Bolivia.- La bandera más larga del mundo podría no aparecer en El Libro de los Guinness World Records, porque los veedores de la organización internacional no llegaron a la ciudad La Paz para registrar el acto, ya que no se habrían cumplido con algunos pasos y requisitos para que el banderazo sea certificado.

Napoleón Gómez, gestor de los Guinness Records en Bolivia, explica que el Gobierno debió presentar la bandera tricolor en reemplazo de la insignia del mar, puesto que esta última no es conocida en Europa.

Aconseja que para obtener un récord se debe inscribir el banderazo bajo la categoría de la bandera más pesada del mundo.

Gómez, que cuenta con cuatro Guinness Récords en su haber dentro del territorio nacional, dijo que la invitación al organismo se la hizo con dos semanas de anticipación, sin embargo, aclara que se necesitan 6 meses como mínimo para que se tome en cuenta y se envíe un encargado.

También te pude interesar: 75 toneladas de tela y una sola vía para El Banderazo.

Fuente: reduno.com.bo