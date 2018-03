Batistuta habló de todo: quién tiene que ser el 9 de la Selección, el Mundial que le falta a Messi y las dudas sobre la lesión de Tevez

“Hay muchas variantes que influyen y que uno desconoce. En los grupos deportivos raramente se llevan bien los 30 tipos. Si vos te fijás, siempre hay varias mesas de siete u ocho integrantes, nunca hay mesa larga. ¿Se puede jugar al fútbol y ganar así? La respuesta es sí. Yo llevaría a todos los buenos jugadores, independientemente del carácter que tengan. Si son problemáticos es otra cosa, pero no me parece que sea el caso de Icardi y de Dybala”, analizó el ex futbolista en diálogo con el programa “Líbero” por TyC Sports.