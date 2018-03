Ben Affleck responde a una escritora que le comparó con Homer Simpson

Hace un par de semanas, varias fotografías de Ben Affleck en el set de rodaje de su nueva película se hicieron virales. En ellas se podía ver el gigantesco tatuaje de un fénix que el actor luce en su espalda y cuya existencia negó él mismo dos años atrás. La conversación en torno a Sad Affleck [Affleck Triste], propiciada por su divorcio de Jennifer Garner o el fracaso de sus películas como Batman, volvía a la primera plana de muchas cabeceras del entretenimiento.

A raíz de ese renacido debate, The New Yorker publicó hace unos días un artículo escrito por Naomi Fry en el que la redactora repasa los últimos años de la vida personal de Affleck. El título: “La Gran Tristeza de Ben Affleck”. La periodista ahonda también en el aspecto físico del actor en las fotografías playeras que han dado la vuelta al mundo, incluso llegándolo a comparar con Homer Simpson, algo que ha generado reacciones muy negativas en redes sociales en los últimos días. Numerosos usuarios cincluyen que Fry le hace fat-shaming a Affleck —es decir, consideran que le tilda de gordo y se burla de él por ello.

Last Saturday, almost exactly two years after Ben Affleck denied its existence, the back tattoo returned to haunt the headlines, itself a phoenix rising from the ashes of gossip rags past. https://t.co/wItYWWlb5I

— The New Yorker (@NewYorker) 29 de marzo de 2018