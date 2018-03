Búnkeres militares transformados en refugios de supervivencia en EEUU

Asteroides, Tercera Guerra Mundial, Corea del Norte, actividad solar, etc… La humanidad está viviendo muchas amenazas, pero estos peligros llevan a algunos seres humanos demasiado lejos.

El refrán “persona precavida vale por dos” es sabio un consejo, pero existen personas que están tomando este mantra demasiado en serio. Así, en EE.UU. una compañía está comprando antiguos búnkeres militares que abarcan una extensión equivalente a tres cuartas partes del tamaño de Manhattan y los está vendiendo a grupos de preparacionistas.

Los llamados preparacionistas (del inglés, ‘preppers’) muchas veces no son tomados en serio, pero mucha gente sí que lo hace. Como Robert Vicino, fundador y director de la empresa Vivos Xpoint, que se dedica a transformar búnkeres militares en refugios para aquellos que quieren tenerlo todo listo para la posible llegada de un ‘Día del Juicio Final’.

Vicino es dueño de una gran cantidad de estas antiguas instalaciones militares en las cercanías de la localidad de Edgemont, en Dakota del Sur. Apenas visible en el mapa, esta población de solo 774 personas podría albergar a la comunidad de preparacionistas más grande del planeta.

Describir a esta ‘comunidad búnker’ como grande sería quizás subestimarla. “(…) Esta base ocupa una superficie de 18 millas cuadradas [47 kilómetros cuadrados], aproximadamente tres cuartas partes del tamaño de Manhattan”, detalla Vicino a la agencia Ruptly, asegurando que el espacio dispone de 575 búnkeres, que podrían dar refugio a entre 6.000 y 10.000 personas.

Esta zona formaba parte de Fort Igloo, una base del Ejército de EE.UU. de la Segunda Guerra Mundial en la que se fabricaban bombas y se construían búnkeres para su almacenamiento.

Vicino dice que sería una locura no prepararse para lo peor. “No tener un plan de respaldo para la humanidad, no tener una póliza de seguro, sería una locura (…) Sería una locura no hacerlo, no es más que una garantía de vida,” sostiene.

Al hablar sobre las posibles razones por las que alguien podría tener que recurrir a sus refugios subterráneos, las respuestas de Vicino van desde desastres naturales hasta un ataque nuclear de Kim Jong-un. Básicamente, se contempla cualquier escenario que pueda producir terror entre la población.

“Todo el mundo está preocupado (…) algunos están preocupados por Corea del Norte, otros por un colapso económico, otros por la Tercera Guerra Mundial (…) Algunas amenazas provienen del Sol, por ejemplo, por una eyección de masa coronal [radiación y viento solar que se desprende del Sol en el periodo llamado de Actividad Máxima Solar]. Existe también la amenaza de que asteroides golpeen la Tierra (…),” explica.

Pero hay una trampa si decides pasar el resto de tus días en uno de los búnkeres de Vicino. La ciudad más cercana está a 30 minutos y el lugar no tiene cobertura para la telefonía móvil. Por supuesto, si el mundo está llegando a su fin, esa sería probablemente la menor de las preocupaciones.

