Cables ponen en peligro a la gente en La Paz y nadie asume responsabilidad

Cables que ponen en peligro a ciudadanos

El Diario / La Paz

Empresas de internet, luz, teléfonos y otros servicios, ponen en riesgo la vida de los ciudadanos al no ordenar sus cables en los postes públicos de la ciudad y que llegado el momento y desde hace años Metro Cuadrado insiste para que el tema se tome en serio.

Hace poco se incendió una sarta de cables, pero a nadie se le inmuta el tema, ya que las empresas que utilizan cables para vender su servicio no les interesa del peligro al cual exponen a los ciudadanos, porque a sabiendas de que el poste está lleno o una chipa de cables, continúan colocando. Aparentemente este problema está concentrado en el centro de la ciudad, pero no es tanto así, ya que los barrios dentro de poco tendremos el mismo problema, si no se norma esta actividad que llegado el momento es un problema para la ciudad.

No menos es cierto que despejar los cables a conexiones subterráneas es un presupuesto, pero que tendrán que hacerlo, ya que primero ganan por el servicio y el hecho de que los cables estén a la intemperie son un peligro incluso para sus clientes y el resto de los ciudadanos.

EMPRESAS TIGO, VIVA ENTEL…

Empresas como Entel, Viva, Tigo, Cotel, empresas de Cables y otras son las que dejan y utilizan los postes para instalar sus cables, sin tomar la prevención de que el poste ya está rendido de material, sin embargo ahora se estila pegarlo a la paredes para tratar de disimular y no este colgado, pero de igual manera pasa por los postes públicos. E incluso muchos utilizan postes privados de otros, sin ninguna autorización.

A esto hay que agregar que en los Condominios, Edificios o viviendas, donde habitan buen número de familias y que utilizan estos servicios tecnológicos, tiene este problema, ya que las instalaciones van de un lado para otro, lo mismo el colocado de antenas de cable y televisión.

URGENTE NUEVA LEY

La Ley de Ordenamiento del Sistema de Cableado Urbano de Telecomunicación y Electricidad del municipio podría poner fin a la arbitraria colocación de cables en las calles de la ciudad La nueva norma y en caso de aprobarse como ley municipal, determina la migración del cableado de todas las empresas de servicio a la conexión subterránea y el retiro de los cables en desuso y “subterranizar” el cableado, respecto del servicio de electricidad se establece la obligación del emplazamiento de transformadores, gabinetes, de cajas para la seguridad de la ciudadanía.