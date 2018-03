Caín y Abel con K

El peruano Pedro Pablo Kuczynski pudo haberse salvado de la destitución de no haber sido por la pelea que se ha desatado entre los hermanos herederos del expresidente Alberto Fujimori. Mientras que Kenji, diputado nacional, buscaba salvar a PPK con la finalidad de echárselo al bolsillo, controlarlo y terminar siendo el poder detrás del trono, su hermana mayor Keiko le puso una trampa al benjamín de la familia que no hizo más que precipitar la renuncia del mandatario, complicado con denuncias de corrupción, una minucia en comparación las grandes “mochilas” que cargan otros colegas y excolegas del continente que no corrieron la misma suerte. Kenji fue grabado cuando negociaba algunas ventajas y dádivas con sus colegas parlamentarios para que voten a favor de la permanencia del presidente, que en una primera instancia pudo salvarse cuando decretó el indulto al autócrata que cayó preso en 2005, por graves hechos de corrupción y violación a los derechos humanos. Las astillas del palo vuelven a causar inestabilidad en un país donde los presidentes suelen jubilarse en la cárcel.

Fuente: eldia.com.bo