Canadá lanzó su primer billete con el retrato de una mujer afrodescendiente

Gov. Stephen S. Poloz, Wanda Robson & the Hon. Bill Morneau, @FinanceCanada unveil the new #Vertical10 featuring #ViolaDesmond for #InternationalWomensDay. A new direction for Canada’s #BankNotes: https://t.co/gm2sL1v2be pic.twitter.com/HLiqimrZOL

— Bank of Canada (@bankofcanada) March 8, 2018