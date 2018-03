Canciller dice que rey de España pidió justicia en torno al tema del mar

La reunión entre el presidente Morales y el representante español se extendió por más del tiempo previsto. Evo sostendrá otros encuentros importantes y después partirá rumbo a La Haya

El primer mandatario conversó por una hora y media con el integrante de la familia real española / Foto: Cancillería.

El presidente Evo Morales se reunió hoy con el el rey de España, Felipe VI y conversaron, entre otros temas, de la causa marítima de Bolivia. El canciller, Fernando Huanacuni, dijo que al igual que otros representantes, el miembro de la realeza pidió que se haga justicia entorno al tema.

“Hemos hablado del tema marítimo. El presidente ha expuesto todas las características de nuestro pedido y todos los actores desde la mañana han coincidido, incluso el rey, han dicho que se debe hacer justicia“, explicó el ministro de Relaciones Exteriores en entrevista con Patria Nueva.

Destacó la cordialidad que existió en el encuentro, que inicialmente estaba previsto que dure entre 20 a 30 minutos, pero que se extendió a una hora y media. “Por protocolo tuvimos que decir que la cita debía finalizar”, aseveró la autoridad.

“Nosotros no estamos pidiendo algo que no sea no se pueda cumplir, estamos pidiendo algo que está en nuestro pleno derecho, hasta los empresarios privados (de España) brindan ese apoyo que lo entienden y comprenden”, agregó Huanacuni.

De acuerdo con la agenda oficial de Morales, luego sostendrá un encuentro con líderes políticos de izquierda, para después conversar con el jefe de Estado español, Mariano Rajoy; después partirá rumbo a La Haya, donde mañana conversará con el equipo jurídico de la demanda contra Chile.

Evo acompañará hasta el martes los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y se prevé que el miércoles ya esté de retorno en territorio nacional para conducir la reunión del Gabinete de ministros.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco