“Cara bonita” provoca críticas a los Kjarkas y ellos dicen que revaloriza la pollera (video)

“Cara bonita” provoca críticas a los Kjarkas y Gonzalo Hermosa dice que revaloriza la pollera

“Más que todo (la letra) está inspirada en las mujeres que bailan morenada, y algunas muchachas, inclusive de vestido y blue jean que se ponen la pollera, y eso me encanta porque no tiene ese complejo que antes se tenía”, dijo Gonzalo Hermosa.

La Paz, Urgentebo.- Músicos cuestionan el nuevo videoclip del grupo folclórico los Kjarkas, denominado Cara bonita, en ritmo de morenada. Mencionan, entre varios aspectos la letra del tema y la vestimenta de las bailarinas que aparecen en el material audio visual.

La concertista de charango Luciel Izumi Espinoza indicó que el tema musical le pareció muy superficial y que letra de la canción insinúa que pueden tener a la mujer por dinero. Lamentó que temas musicales de esta naturaleza sean promocionados por representantes de ámbito del folclore como los Kjarkas, que pueden llegar a gran cantidad de espectadores.

“No me gustó mucho el tema estético, tanto de la banda como de las personas que actúan en ella. (…) Musicalmente me parece como una canción más que suelen lanzar los Kjarkas… (Los trajes de la bailarinas) son muy cortos, muy escotados; tienden a mostrar más carne de lo normal y eso no me parece correcto”, detalló.

Acotando el vientista del grupo Wiphala, Willy Sullcata, aseveró que la morenada pareciera que es dirigida para alguna fraternidad de El Gran Poder. Añadió que para hacerlo masivo, comercial y venderlo usaron el recurso de poner mujeres bonitas.

“Es una morenada común, lo que siempre se espera de una morenada, no es digamos: algo extraordinario. (…) La morenada auténtica no lleva mucho sensualismo, eso está muy exagerado, pero así nomás es nuestra realidad actual. (…) Así nomás son estas producciones, son morenadas direccionadas”, dijo

Entre tanto, Gonzalo Hermosa, compositor y guitarrista de los Kjarkas, manifestó que compuso el tema con la finalidad de apoyar la difusión del ritmo de la morenada. Asimismo, acotó que letra busca revalorizar a la mujer que le gusta el folclore y la cultura boliviana, la cual se viste de pollera para bailar monera u otra danza boliviana.

“Más que todo (la letra) está inspirada en las mujeres que bailan morenada, y algunas muchachas, inclusive de vestido y blue jean que se ponen la pollera, y eso me encanta porque no tiene ese complejo que antes se tenía. Eso para mí es un gran logro social, del cual uno se deshace de los complejos”, puntualizó.

Hermosa explicó que la grabación del video se hizo con un ballet de la ciudad de La Paz y la producción de este nuevo material tardo cinco días en realizarse. Además, enfatizó que el tema gustó mucho tanto al público nacional como extranjero.