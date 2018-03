Caso en Santa Cruz: Vice pide pena máxima por racismo y elude referirse a discriminación ejercitada por masistas

El vicepresidente Álvaro García aseguró que sectores de la oposición fomentan el racismo pero eludió responder a los periodistas sobre casos de discriminación perpetrados por oficialistas, como los del viceministro Cárdenas, la diputada Quispe, y los calificativos para referirse a la clase media que emplea él mismo .

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

El video en el que se ve a una mujer que no permite a otra de pollera sentarse a su lado en un vehículo de transporte público en Santa Cruz desató polémica y rechazo. Este jueves el vicepresidente Álvaro García se sumó a las críticas, demandó pena máxima y advirtió que el Gobierno no tolerará ningún acto de discriminación “porque es una enfermedad que no puede irradiarse”.

Convocó a una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para expresar una posición sobre lo ocurrido. Aclaró que no incurre en discriminación cuando habla de la clase pues lo que hace es una “descripción objetiva sociológica” y no respondió a la consulta sobre qué se hará por el acto de la diputada del MAS Juana Quispe que arrojó un bolo de coca que mascaba a un legislador opositor.

La tarde del martes 13, circuló en las redes sociales un video en el que se observa a una mujer que en un vehículo de transporte público no permite que otra se siente a su lado por vestir pollera. La víctima, además, recibe agresiones verbales y referencias peyorativas sobre su origen. La agresora solo permite que una mujer de pantalón se siente a su lado y la víctima permanece de pie.

García reprodujo ese material en Palacio de Gobierno para referirse al hecho que calificó de “terrible”. “Un acto abusivo, injustificado, brutal de discriminación por vestimenta, por origen social, esto es una herencia colonial, es una tara social la discriminación que todos los bolivianos la tenemos que rechazar”, demandó.

Ya el presidente Evo Morales, un día antes, expresó su condena al hecho a través de su cuenta en Twitter. “El video de una mujer que insulta y agrede a otra por su condición indígena, al interior de un micro en Santa Cruz, es la muestra indignante de un racismo decadente que debe ser erradicado y sancionado con todo el peso de la Ley”, expresó en parte del mensaje.

El Comité Nacional Contra el Racismo y Discriminación presentó una demanda en contra de la mujer que fue identificada como Ramona B. o Ramona J. García explicó que el racismo atraviesa todas las clases sociales y regiones, por lo que consideró debe ser combatido de forma contundente y sistemática.

“Vamos a pedir a las autoridades competentes que se aplique las penas máximas contra este caso y cualquiera otro que vaya a surgir en cualquier otro departamento y región de Bolivia. No vamos a tolerar porque esto es una enfermedad que no puede irradiarse y tiene que ser sancionada de la manera más drástica posible”, demandó.

Durante la conferencia fue consultado si los calificativos con los que se refiere a clase media son discriminatorios, a lo que respondió: “Lo que yo he hecho es una descripción objetiva sociológica, clases medias ascendentes, clases medias descendentes por sus ingresos, eso no es ninguna valoración es un descripción objeta, estrictamente sociológica”.

García aseguró que no ha visto a ningún miembro del Gobierno en una actitud de discriminación, por color de piel o vestimenta, y que de darse, dijo: “sea quien sea lo vamos a condenar y lo vamos a enjuiciar”, en respuesta a una consulta sobre la actitud del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, quien el 21 de febrero protagonizó un incidente con una mujer.

También se le preguntó respecta a la actitud de la diputada del MAS Juana Quispe, quien arrojó la coca que acullicada a los diputados Gonzalo Barrientos y Shirley Franco (UD), tras la sesión de la Cámara de Diputados que terminó abrogando el Código del Sistema Penal. Evitó responder a esa interrogante de un periodista. La legisladora ahora es parte de la Comisión de Ética.

García acusó a sectores de la oposición de alentar actos de discriminación. “Hay grupos políticos que están queriendo fomentar el racismo, que están en contra de la tolerancia e igualdad , no es casual que hace días atrás otro video, igual a este (de la mujer que evita se siente otra de pollera a su lado), haya sido difundido por grupos fascistas”.

Foto: ABI

Página Siete Digital / La Paz

La mañana de hoy, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, condenó el reciente acto racista sucedido en Santa Cruz, donde una mujer maltrata a otra por su condición de campesina. No obstante, en rueda de prensa, la autoridad fue cuestionada por los periodistas que le observaron algunas acciones supuestamente discriminatorias de parte de algunos oficialistas e incluso sus alocuciones hace hacia la clase media. El dignatario, sobre éste último, defendió su postura e indicó que lo que él hizo fueron “valoraciones objetivas sociológicas”.

“Quiero felicitar a cada uno de los bolivianos que al ver este video han manifestado su rechazo, su indignación (…). En Bolivia el racismo es un delito, hemos anunciado como gobierno el día de ayer que este acto de discriminación y cualquier otro acto de discriminación, en cualquier departamento, de cualquier persona contra cualquier otra persona, de cualquier condición social, va a ser combatido, va a ser denunciado y va a ser castigado”, manifestó, respecto al video de la mujer que discrimina a otra por su condición.

El presidente en ejercicio explicó que el racismo es una forma denigrante de anular la condición de igualdad que tenemos los seres humanos e indicó que en el país existen grupos políticos que quieren fomentar el racismo. Recordó que en diciembre del pasado año se difundió otro video racista en Santa Cruz contra el presidente Evo Morales.

En la rueda de prensa algunos periodistas le cuestionaron sobre acciones supuestamente discriminatorias ejercidas desde el oficialismo. Por ejemplo sobre el accionar del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, quien el pasado 21 de febrero se vio involucrado en una riña con una mujer de la tercera edad a la que terminó golpeando en el sombrero, el aludido tiene a su dependencia el Comité Nacional contra el Racismo y Toda forma de Discriminación.

El caso que fue recordado por un periodista, a lo que García Linera respondió: “Yo no he visto a un miembro del gobierno decir que por tener un color de piel o por tener un tipo de traje no tienes ningún derecho eso es racismo, y cuando se presente eso, sea quien sea lo vamos a condenar y lo vamos a enjuiciar”.

Otra periodista le preguntó: “En algún momento cuando ha hecho algunas alocuciones políticas frente al público se ha referido también a la clase media usando algunos calificativos. Yo le pregunto ¿eso no será también discriminación?”. La respuesta de García Linera fue la siguiente: “Lo que yo he hecho es una descripción objetiva sociológica, clases medias ascendentes, clases medias descendentes por sus ingresos, eso no es ninguna valoración, es una descripción objetiva estrictamente sociológica, que usted no conozca eso lo entiendo, pero una ‘googleada’ sobre la definición sociológica de los que es ascendente o descendente le aclara fácilmente la preocupación legítima que tiene respecto este tema”.

El Mandatario también fue cuestionado por el accionar de la diputada del MAS, Juana Quispe, que el pasado 24 de enero sacó de su boca la coca que había acullicado para arrojarla a los diputados de UD, Gonzalo Barrientos y Shirley Franco, un tema que no tuvo respuesta de su parte.

El pasado 18 de enero, García Linera fue denunciado por los legisladores de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez y Rafael Quispe, por difusión e incitación al racismo y la discriminación, luego de que el segundo hombre del Estado llamó a los campesinos a mantenerse en alerta para derrotar a los “racistas” que insultan al presidente Evo Morales y que supuestamente pretenden volver a gobernar el país.