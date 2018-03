Caso Zvonko: Fallo judicial se cumplirá aunque haya proceso del gobierno a jueces

Zvonko Matkovic continuará con arresto domiciliario. Su Defensa ve que el Gobierno de Evo Morales intenta marcar línea para determinaciones judiciales en Bolivia.

Fallo judicial se cumplirá aunque haya proceso a jueces

Polémica. Defensa de enjuiciado ve que el Gobierno intenta marcar línea para determinaciones judiciales en el país.

El anuncio del inicio de un posible proceso para los jueces que determinaron el arresto domiciliario a Zvonko Matkovic, no frenará que el fallo se cumpla.

El procesado en el bullado caso Rózsa, cumplió ayer una semana con arresto domiciliario, nueva medida sustitutiva que recibió semanas atrás después de 8 años en la cárcel con detención preventiva.

Producto de esta determinación, se conoció que el Ministerio de Gobierno, inició un proceso por el delito de prevaricato a los vocales de la Sala Penal Tercera de La Paz, Ángel Arias y Margoth Pérez, señalando que con dicha acción penal buscan que las autoridades judiciales tengan una sola línea de conducta coherente.

Posición. Gary Prado, abogado defensor de Matkovic, lamentó la determinación del Ministerio de Gobierno por iniciar un proceso a los vocales judiciales.

Prado explicó que el proceso hacia los vocales no frena la nueva medida sustitutiva que tiene actualmente Zvonko. “Él va continuar con el arresto domiciliario, nosotros cumplimos en demostrar que él tiene problemas de salud severos y que no podía ser tratado en la cárcel, la medida fue dictada dentro de los marcos legales así que no implica preocupación”, manifestó Prado.

Sin embargo, apuntó que con esta acción se evidencia que el Gobierno intenta mandar un mensaje a las autoridades judiciales que se salgan de la línea que ellos manejan. “Están utilizando la justicia como un mecanismo de presión hacia las autoridades judiciales, eso es lamentable”, dijo Prado.

Críticas. Desde el Comité pro Santa Cruz, el presidente Fernando Cuéllar también se pronunció sobre esa situación y afirmó que a su parecer es una clara intromisión del ejecutivo en el órgano judicial. “Es un atentado contra la libertad de justicia, va en contra del principio del debido proceso y de la Constitución Política del Estado (CPE), creo que hay cosas más importantes en la que ellos podían trabajar, ojalá se pongan la mano al pecho para considerar el tiempo de sufrimiento que lleva Zvonko y su familia”, expresó el cívico.

