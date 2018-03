César Salinas quiere la silla de Wilster y pide elecciones

Una agrupación de hinchas del cuadro aviador conformó la fórmula “Rojo de Corazón” y exige la renovación del directorio, que cumplirá su mandato entre junio y julio de este año.

La fórmula “Rojo de Corazón”, presidida por el abogado César Salinas, pide elecciones en el club Wilstermann, considerando que en junio culmina la gestión del actual titular de la entidad, Gróver Vargas.

La plancha cuenta con el respaldo del exaviador Wilder Arévalo, el campeón nacional de karting y exfutbolista, Herald Antezana, y el exdirectivo del rojo Julio César Alarcón.

El candidato a la silla del Imperio Escarlata explica parte de sus objetivos y proyectos en el club. Además, considera que manejará la entidad “con transparencia”. Aseguró que no “existe un informe económico detallado” luego de la participación en la Libertadores.

P. ¿Qué le motiva a ser candidato a la presidencia de Wilstermann?

R. Me motiva mi pasión y sentimiento por el club. Lo que buscamos todos los que integramos esta fórmula es que la institución sea más grande de lo que ya es. Además, que esté consolidada a través de una infraestructura adecuada para atender, no solamente al equipo profesional, sino también a las divisiones menores, como indica la norma internacional. También se debe implementar una infraestructura que albergue a todos los socios y que son parte de la familia de Wilster.

P. Habla de transparencia. ¿Usted considera que no existe ese aspecto actualmente?

R. No digo que no exista transparencia, pero lo que no hay son los informes económicos. Hasta ahora solo se conoce que hay buenos ingresos por la participación del club en la Copa Libertadores, pero que se informe cómo se han dispuesto los recursos. No creemos que solamente se deben dedicar los recursos al equipo profesional. Wilstermann también contempla a las divisiones menores, fútbol femenino, mantenimiento al complejo deportivo y el equipo médico, entre otros aspectos que hacen al club.

P. Wilster cuenta con un complejo deportivo en la laguna Alalay. ¿Ustedes tienen un proyecto para mejorar la infraestructura deportiva en el club?

R. Desde que tengo memoria, el complejo deportivo no ha cambiado mucho. Cuando nosotros estuvimos en la “B”, muchos empresarios contribuyeron para tener el escenario. Incluso el Gobierno nos entregó un cheque para invertir en la infraestructura.

P. ¿Cuál es el plan para mejorar dicho escenario?

R. Tenemos todo un proyecto, pero las próximas semanas les haremos conocer a detalle. Entiendo que los actuales dirigentes del club deben convocar a las elecciones para junio.

P. ¿Cuál es la estrategia que tiene para cubrir los 200 mil dólares mensuales en salarios y otros ítems?

R. Queremos involucrar a los cochabambinos. Mucha gente nos dice que pueden aportar al club, pero solamente hablando de 10 mil o 20 mil aficionados estaríamos recaudando un buen monto de dinero que se destinaría a cubrir las obligaciones que existen.

P. La sede del club tiene una estructura antigua. ¿Se podrán mejorar o remodelar sus ambientes?

R. Nosotros no estamos de acuerdo con que en un espacio pequeño se quiera construir un edificio. Además, nos ha sorprendido que hasta el momento no haya nada, solamente se ha mencionado que se quiere mejorar la sede. Se puede monetizar eso y buscar otro lugar para hacerla en un lugar más espacioso y darle toda la comodidad al equipo profesional y a la planta administrativa, así también, a las divisiones menores, cuerpo médico y otras disciplinas que puede haber.

P. ¿La crisis económica en los equipos no le llama la atención? Existen instituciones, incluso, que embargaron su patrimonio…

R. No puede preocuparnos porque Wilstermann es uno de los equipos que más recauda por concepto de entradas, cuenta con buenos patrocinadores y las iniciativas que tenemos para generar recursos, seguramente podremos encarar la situación. No nos preocupa eso. En momentos más difíciles hemos encarado el manejo del club Wilstermann. ¿Y cómo no lo vamos a hacer bien cuando ahora está fuerte la institución? Se encuentra en los primeros lugares y hay concurrencia de los hinchas a los partidos.

P. ¿Qué plan tiene su fórmula para frenar la violencia en las barras bravas, lo que provoca que la gente deje de asistir a los estadios?

R. Debemos manejarnos con otra dinámica. Se debe conversar con los hinchas y tiene que participar en lo deportivo. Se puede dialogar con los hinchas y se debe hacer entender que este tipo de actos, lo que hace es dañar a la institución y perjudica en la regular asistencia de los aficionados que van en familia.

Quiero aportar al fútbol de manera seria, responsable, dándole una nueva dinámica y la transparencia de nuestros actos para el beneficio de la institución.

Vargas citará a comicios en el Aviador

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, manifestó que se convocará a las elecciones presidenciales para el próximo mes de julio, en cumplimiento de lo que indica el Estatuto de la entidad.

“Al finalizar el primer semestre del año se realizarán las elecciones. No tengo la fecha definida, pero así se realizará”.

El actual directorio tenía previsto prolongar su mandato hasta diciembre, considerando que la temporada FIFA es de enero a diciembre, pero esta opción fue descartada.

“Existiendo la postulación oficial de un frente, lo más justo y sano es que se haga como era antes”.

Vargas resaltó que exista un grupo de hinchas que quiera hacerse cargo de la entidad que “es un sentimiento lindo y grande”.

“El club, después de mucho tiempo, está bien en todo sentido. Estamos con los sueldos al día y vivimos en democracia”.

Rojos buscan ratificar su buena racha

El plantel de Wilstermann quiere ratificar el buen momento competitivo por el que pasa en el torneo liguero. Los Rojos mañana visitarán a Destroyers (19:30), en el estadio Ramón Aguilera, por la novena fecha del certamen.

El Imperio Escarlata llega a este encuentro motivado luego de conquistar un resonante triunfo sobre Bolívar(4-2), el pasado domingo y que le permitió tomar la cima del grupo “A” con 17 unidades.

El director técnico Álvaro Peña apelará a toda su artillería para conseguir un resultado positivo que le permita ampliar la diferencia en la serie.

Wilster en las últimas siete fechas no conoce de derrotas. Sumó cinco triunfos y dos empates. Perdió en la primera jornada ante la Academia (5-1) en La Paz.

Según la planificación del cuerpo técnico del Hércules, la delegación viajará a Santa Cruz hoy (19:00) y pernoctará en esa ciudad en espera del cotejo contra los Canarios.

