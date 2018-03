Chile asegura que Bolivia no pudo sustentar su demanda en 5 años y que judicializó la diplomacia

A las 04.00 (hora boliviana) de este miércoles Chile comenzó su dúplica oral en el juicio marítimo que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, con una exposición en la que aseguró que Bolivia “judicializó la diplomacia” y que en cinco años no pudo demostrar el sustento de su demanda.

El abogado Harold Koh comenzó la exposición final de los alegatos orales, que en Santiago y La Paz eran seguidos por los presidentes Sebatián Piñera y Evo Morales, ambos acompañados de sus ministros.

Koh dijo que Bolivia no pudo en este tiempo demostrar los tres elementos centrales que podrían sustentar su demanda: que existe un compromiso u obligación jurídica de Chile para negociar, que Chile incumplió esa presunta obligación y que esta obligación perduraría en el tiempo.

“Los alegatos del lunes (la réplica oral boliviana) nos confirman que Bolivia ha fracaso completamente en demostrar esos tres conceptos que tenía que probar para poder prevalecer (en su demanda)… Bolivia no puede triunfar en este caso a no ser que compruebe los tres elementos y debido a que no ha probado ninguno de ellos el caso de Bolivia ha de ser desestimado en su totalidad”, afirmó.

Posteriormente pasó a explicar los argumentos para sustentar estas sus afirmaciones. Dijo, por ejemplo, que en toda la exposición de argumentos de Bolivia nunca presentó algún documento o referencia concreta que demuestre el momento en que surgió la obligación de Chile de atender la demanda boliviana de una salida al mar con soberanía.

“No existe un principio o derecho mágico a partir del cual surgen las negociaciones…las obligaciones surgen en un momento específico en el tiempo, según el derecho internacional…Tras cinco años del inicio de este caso, Bolivia sigue sin poder responder a la simple pregunta de a partir de cuando surge esta obligación y en qué elemento jurídico se basa esta obligación”, complementó.

Dijo que lo mismo ocurre en el caso del presunto incumplimiento de Chile y de la tesis de que la obligación de negociar permanece indefinidamente en el tiempo. “Bolivia pretende que Chile tiene una obligación eterna de negociar y que esa obligación concluye cuando las partes logran resultado satisfactorio para Bolivia”, aseveró.

Consideró además que los argumentos de Bolivia cambiaron durante estos años e incluso durante la fase de alegatos orales, con asuntos como el fallo que se espera con la demanda.

Al final se refirió a la exposición que el lunes, durante la réplica oral de Bolivia, hizo el coagente de la demanda marítima, Sacha Llorenti, mencionando que existen soluciones “mutuamente aceptables y prácticas” para este problema, sobre las que Bolivia está dispuesta a trabajar.

“¿Si Bolivia está realmente dispuesta a tomar estos pasos por qué no lo hizo antes en lugar de hacernos pasar a todos a través de todo este proceso jurídico destacando la aspiración de obtener territorio soberano a costas del territorio chileno?”, cuestionó.

Dijo que esto muestra la actitud “contradictoria” de Bolivia y advirtió: “la judicialización de la diplomacia daña la diplomacia misma y obstruye cualquier empresa de cooperación”. (28/03/2018)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz