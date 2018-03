Chile no logra derrotar a Dinamarca

El partido amistoso entre Dinamarca y Chile terminó con un empate a ceros tras un juego con pocas acciones claras por parte de ambas selecciones. Los chilenos no pudieron demostrar un dominio claro a pesar de tener el balón y no pudieron marcarle a una Dinamarca que no llegó con buen nivel.

¡Fin de un vertiginoso primer tiempo en Aalborg!#LaRoja y Dinamarca igualan sin goles. Que los goles lleguen en la segunda mitad, muchachos. 🇩🇰 0-0 🇨🇱#VamosChile pic.twitter.com/m3Z7aUdlrz — Selección Chilena (@LaRoja) 27 de marzo de 2018

Chile salió con ganas de dominar el encuentro en primer cuarto del partido controlando la posesión del balón y mostrando mayor agresividad que los locales. Sin embargo la roja tuvo problemas para armar buenas jugadas y terminó enredada en ataque desperdiciando ocasiones de gol.

¡Terminó en el frío de Aalborg!#LaRoja 🇨🇱⚽ igualó sin goles con Dinamarca y cerró su primera gira bajo la tutela de @ReinaldoRuedaDT con positivos resultados. ¡A seguir trabajando bien que recién comienza una nueva era! pic.twitter.com/ZfJcwnhjrK — Selección Chilena (@LaRoja) 27 de marzo de 2018

El segundo tiempo transcurrió sin goles y con ambos equipos con poca claridad en sus acciones. Chile continuaba con la posesión del balón pero no generaba jugadas importantes mientras que Alexis Sánchez mostró un fútbol muy bajo con sus constantes fallas frente a la portería rival.

El partido finalizó con un aburrido empate a ceros y sin ninguna actuación destacable por ambos equipos.

Fuente: Pasión Fútbol