Choquehuanca dice que Huanacuni consultó a Arce si lo invitaban o no a La Haya

El excanciller David Choquehuanca. Foto: Archivo

El exjefe de la diplomacia boliviana en una entrevista a Página Siete dijo que no le corresponde explicar las razones de por qué no fue invitado, pero que las organizaciones sociales se mostraron preocupadas que siendo excanciller del proceso de cambio haya sido excluido.

David Choquehuanca estuvo al frente de la Cancillería durante 11 años, participó del diseño y presentación de la demanda marítima, pero fue excluido para conformar la delegación de expresidentes y excancilleres que participaron de los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia. Cuando consultó si sería parte de la comitiva, su sucesor, Fernando Huanacuni le dijo que consultaría con Héctor Arce, al final le dijeron que no.

Choquehuanca en una entrevista al diario paceño Página Siete contó que es el Gobierno el que administra quiénes son los invitados para conformar la delegación a La Haya. “Hay un consejo en el que participan expresidentes, excancilleres, y está la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, encabezada por el Presidente, donde seguro analizan quiénes van a ir y quiénes no”, sostuvo.

Consultado sobre cómo se enteró que no estaba en la lista, el exjefe de la diplomacia respondió: “Yo lo llamo al canciller Fernando Huanacuni, y le digo “necesito saber formalmente si estoy o no en la lista, para yo prever”. Tenía muchas actividades, yo tenía que estar en el Foro Mundial Social en Salvador Bahía, donde estaba prevista la participación de más de 50.000 líderes del mundo. Entonces yo, por si me convocan, no he asumido compromisos con el Foro y estaba esperando cualquier comunicación”.

“Entonces, lo llamo y me dice: “voy a consultar con Héctor Arce y te avisamos”. Después me hace comunicar con otra persona que el Consejo decidió quiénes van y en la lista yo no estaba”, manifestó la exautoridad, quien dijo que se quedó tranquilo porque desde donde sea apoyará la causa marítima con mucho patriotismo.

Choquehuanca dijo que no le corresponde explicar las razones de por qué Huanacuni tenía que consultar a Arce, sino “a ellos” refiriéndose a los que tomaron la decisión, aunque dijo “que tampoco hay que hacerse problema” por el tema.

Acotó que muchas organizaciones se mostraron preocupadas porque no viajó y le llamaron para preguntarle “por qué si otros cancilleres han viajado, por qué tú que eres de proceso de cambio no estás”, otros dijo, le pidieron explicación por su ausencia de la delegación.

Una comitiva de 15 personas viajaron, entre ellas, excancilleres, expresidentes, autoridades del Legislativo, representantes académicos e institucionales y de organizaciones sociales, para participar de los alegatos orales que Bolivia y Chile presentaron en esta fase final del proceso en la CIJ.

