Claudio Tapia: “Si Messi no está al cien por cien, no hay que arriesgar”

El presidente de AFA habló sobre la ausencia del capitán argentino frente a España.

“Si él no se siente al cien por cien, no hay que arriesgarlo”, dijo el dirigente en declaraciones a TyC Sports.

“Tenemos un objetivo en común, que es el Mundial de Rusia. ¿Para qué arriesgar? Me parece que no es necesario. Si él no está bien, no es conveniente que juegue”, sostuvo Tapia.

Pocas horas antes del comienzo del choque entre las selecciones de España y Argentina en el estadio Wanda Metropolitano cobra fuerza la opción de que el jugador del Barcelona no juegue ante la persistencia de las molestias que arrastra en los isquiotibiales y el aductor derecho.

“Si él no está bien, tiene la confianza para hablar con los doctores y se toma la decisión que sea conveniente. No pensamos en ningún momento en arriesgarlo”, remarcó el presidente de la AFA.

Messi ya se perdió el partido amistoso que la escuadra albiceleste disputo el pasado viernes en Manchester ante el equipo de Italia, asimismo preparatorio para el Mundial de Rusia.

¿ES UN ERROR JUGAR CONTRA ESPAÑA?#CentralFOX – @DanielRetamozo y @marcelosottile analizaron cuánto puede golpear al equipo de Sampaoli una posible derrota ante uno de los grandes candidatos. pic.twitter.com/ii9MHTZDdX — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 27 de marzo de 2018

