Claure invita a dirigentes de Bolívar a ‘poner dinero’ o ‘quedarse callados’

Marcelo Claure invitó a los dirigentes de Bolívar que le critican a poner dinero para sostener el club o, de lo contrario, quedarse “callados” y seguir “disfrutando” a costa suya de títulos y celebraciones.

El presidente de BAISA SRL., la empresa que administra a la Academia, respondió este miércoles a través de su cuenta en la red social Twitter a “tantas atrocidades escritas respecto a Bolívar, BAISA etc.”.

La semana pasada, Claure llamó “tontitos” a quienes no creían en Beñat San José cuando era entrenador celeste y luego aclaró que “gente de adentro de Bolívar” provocó la salida del DT español.

El lunes, el presidente del Tribunal de Honor de Bolívar, Jaime Jemio, instó al directorio a asumir su rol tomando en cuenta las atribuciones que les otorga el estatuto y hacer cumplir sus determinaciones.

Jemio se refirió a la potestad que tiene el directorio del club y no BAISA SRL. para nominar al sucesor de Guido Loayza como presidente de Bolívar si el dirigente es elegido mandamás de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“En este caso, BAISA no puede elegir. De acuerdo con el estatuto compete al directorio del club, aunque somos tantos tontos que todas las tonteras que dice el tonto mayor las aceptamos”, enfatizó Jemio.

Claure se explayó en los mensajes a través de Twitter: “Repito lo que les dije. Si hay alguien que lo pueda hacer mejor y quiere poner dinero con todo gusto les doy el Bolívar o los invito a ser mis socios pero mientras tanto es mejor estar callados que estar hablando a la prensa cuando no contribuyen en absolutamente nada y no ponen ni un solo boliviano”.

Y agregó: “Disfruten que pueden ser miembros de directorios y comisiones sin tener que aportar nada que esto solo pasa en Bolívar. Esto no pasa en ningún otro club y de paso sigan disfrutando a costa mía de títulos y de celebraciones”.

Según Claure, “Bolívar pierde en promedio $us 2 millones al año. Eso lo pongo yo de mi dinero como una donación ya que lo mal que está administrado el fútbol en Bolivia hace imposible que un equipo pueda ganar dinero. Es así de simple”.

Subrayó que lo hace “porque es una manera de devolver a mi país todo lo que mi país ha hecho por mí”.

Luego aseguró que desde que asumió en “Bolívar/BAISA ya he gastado más de $us 20 millones. Esto es transparente y está reflejado en los estados financieros de BAISA Y Bolívar”.

E inmediatamente después se dirigió a los dirigentes, “a todos los que critican de adentro”.

Previamente escribó que “los hinchas del Bolívar tienen todo el derecho a opinar, a darnos consejos, a enojarse cuando no les damos resultados y a celebrar cuando les damos alegrías. No me molesta nada cuando se enojan y me piden cambios. Muchas veces aciertan y también muchas veces se equivocan. Pasa lo mismo con nosotros”.

La Razón Digital / Ramiro Siles / La Paz