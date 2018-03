Cocaleros heridos testimonian; Adepcoca anuncia que continuará resistencia y culpa al Gobierno

“Muy preocupada estoy lo que el gobierno nos hace hacer. Como un animal nos manda (a atacar)…” expresó , entre llanto, una mujer.

Cocaleros heridos testimonian y Adepcoca anuncia que continuará resistencia

Los heridos conversaron con radio FmBolivia, contaron que los policías les dispararon los balines a “quemarropa”. Anuncian que su resistencia continuará a pesar de la represión policial hasta recuperar la sede de Adepcoca.

Los heridos producto del nuevo enfrentamiento con la Policía. Fotos: Facebook Yungueños por el Mundo

La Paz, ANF.- Los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz calificaron de “brutal” la represión en la cuarta jornada de enfrentamientos con la Policía. Anunciaron que continuarán la resistencia y masificarán su vigilia. Los heridos testimoniaron que les dispararon balines a “quemarropa”.

“Vamos a mantener la resistencia. Solo queremos recuperar nuestra casita”, declaró a ANF el secretario de Actas de Adepcoca, Sergio Pampa, al referirse a la sede de su organización ubicada en la zona populosa de Villa Fátima en la ciudad de La Paz.

Anunció que este viernes se masificará la protesta, incluso dijo que los presidentes de los consejos educativos resolvieron la suspensión de actividades escolares desde este viernes, en Coripata, Chulumani e Irupana.

Repudió la violencia con la que actuaron los efectivos policiales. Radio FmBolivia conversó con los cocaleros heridos en la clínica San Francisco de Asis.

Nelson Tarifa cuenta que cayó al barranco ante la arremetida de la Policía. Contó que le extrajeron una costilla y sufrió el impacto de un balín. “Fue a quemarropa. Nos han cazado como animales. Me he rodado toda la bajada del barranco, he perdido la conciencia. No pensé que estaba tan grave. Cuando llegue al hospital recién sentí dolor”, dijo.

A David le llegó otro balín en el cuello “Esta vez ya no nos han gasificado directo con balín, nos han dado a quemarropa. En el cuello me han dado el balín casi me dan en mi pechoMe dispararon de cerca, era como una canica”, contó a la radioemisora.

Entre llanto, una madre protestó contra el Gobierno. “Muy preocupada estoy lo que el gobierno nos hace hacer. Como un animal nos manda (a atacar). Nuestro patrimonio, nuestra casa que han hecho nuestros padres y abuelos y ahora con otros están ahí”.

Las fotografías de los heridos fueron compartidas en la cuenta de Facebook de Yungueños por el Mundo y por los afiliados a Adepcoca.