Coco gana el Oscar 2018 a la mejor película de Animación

Coco consigue el Oscar a la mejor película de animación. Era la gran favorita de la noche y ya venía de recoger una gran estela de premios. Al Globo de Oro, el premio de la Crítica, el Bafta, el premio de los críticos de Nueva York y el del sindicato de productores se une el premio de premios, un Oscar más para Pixar.

Es el décimo Oscar que consigue Pixar. Antes ya lo consiguieron: Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, WALL·E, Up, Toy Story 3, Brave e Inside Out.

Su director Lee Unkrich ha sido el encargado de recoger la estatuilla y ha mostrado su gran emoción. Coco, estrenada en 2017, y distribuida por Walt Disney es una película maravillosa. Cuando vas al cine no te deja indiferente. Es la historia de Miguel, un niño de 12 años, cuyo sueño es cantar y tiene por ídolo a Ernesto de la Cruz, que además piensa que es su tatarabuelo por una foto que conserva su abuela. Ernesto fue un gran cantante mexicano que falleció. Coco, su abuela, tiene muchas de las claves que Miguel irá descubriendo.

Argumento

En el día de los muertos de México inicia un camino hacia el más allá donde vivirá una gran aventura y descubrirá una gran verdad. Una película que te hará reír, sufrir, disfrutar y llorar. Una obra genial de la factoría Pixar. La película nos muestra lo importante que es recordar. Precisamente ‘Recuérdame’ la canción central de Coco también estaba nominada esta noche de Oscar como mejor canción.

Una de las grandes lecciones de la película es que mientras sigamos recordando a nuestra familia ya fallecido, la realidad es que están vivos para siempre en nuestro corazón.

Récord.

Coco se ha convertido en la película más vista de la historia de México con más de 20 millones de personas que han visto esta maravilla.

