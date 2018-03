Comandante Siles: “era la vida de los policías o la de los reos”

Histórica requisa en Palmasola. “Era la vida de los policías o la de los reos, porque fuimos virtualmente emboscados por los presos y esa situación nos obligó a usar armas letales”, así definió el comandante departamental de Santa Cruz, Alfonso Siles, la difícil intervención policial al penal de Palmasola que se saldó con la muerte de siete internos.

Siles relató que se dispusieron de aproximadamente dos mil efectivos policiales para hacer la intervención al penal, “inicialmente se ingresó con armas no letales pero fuimos agredidos con armas de fuego por algunos internos y cuando cae el primer oficial herido y al vernos casi emboscados es que debimos hacer uso de armas letales en la medida de la proporcionalidad de nuestros agresores con la lamentable pérdida de 7 vidas humanas que más allá que sean delincuentes son vidas humanas, pero era la vida de los oficiales o la de ellos”, afirmó el jefe policial en declaraciones al programa “Que no me pierda” de la Red Uno.

El coronel Siles destacó que la Policía actuó en resguardo de la población y ante la abundancia de denuncias de los ciudadanos que son víctimas de serie de hechos delictivos que se orquestaban desde el interior del propio penal, en connivencia con mafias organizadas que operaban desde fuera.

La intervención de este miércoles ha permitido al Estado, a través de la Policía la retoma del control de Palmasola, uno de los penales mas conflictivos de Bolivia, “y ojala que nunca más vuelvan a auto gobernarse los presos”, afirmó el coronel Siles.

La disposición del Comando Nacional de la Policía Boliviana es la designación de un nuevo gobernador y nuevos efectivos policiales asignados al penal. “Se le esta entregando un penal saneado a este nuevo gobernador, se acabaron los privilegios, ahora todos comerán de la misma olla”, afirmo Siles y agregó que el grupo de internos liderado por Otti ha sido desarticulado y 20 reos peligrosos serán trasladados a diferentes centros penitenciarios del país.

Finalmente aclaró que la requisa al penal de Palmasola fue acompañada por fiscales con aval de Régimen Penitenciario (dependiente del Ministerio de Gobierno) y la oficina de derechos humanos. (eju.tv / L.M.)

Fuente de video: Que no me pierda, red UNO.