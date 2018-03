Comentarios anonadados del proceso de cambio repostulatorio

Ovidio Roca

Como es sabido las costumbres y luego las normas, códigos y leyes que dan vida a las instituciones del Estado, se basan en última instancia en las costumbres y valores que imperan en la gran mayoría de la población y que son producto de su práctica social y la estructura económica en la que se mueven.

En Bolivia tenemos una sociedad corporativa gobernante la que aplicando sus usos y costumbres, su práctica social, sólo se preocupa por su sector y la defensa de sus intereses. Esto bajo un Gobierno dirigido por una cúpula racista que usa al indígena presidente de forma simbólica, para usufructuar del poder de forma total y absoluta.

A este respecto y para muchas personas, se siente como dice el presidente, una preocupante ausencia de institucionalidad democrática. La gente por su experiencia sabe que las instituciones no funcionan y que los llamados servidores públicos sólo están para acosarlos y extorsionarlos, por lo que para defenderse algunas mayorías actuando tribalmente, gremialmente, se enfrenta contra el resto: gobierno y pobladores haciendo huelgas y bloqueos en procura de imponer sus intereses personales y de grupo, y esto lo hacen aunque afecten negativamente al resto de la población no organizada ni agremiada la que se siente acosada e inerme. Estos últimos son los que han elegido la opción de ser ciudadanos de un Estado Democrático y vivir un estado de derecho y no como tribus corporativas; preferencia difícil de conseguir en el Estado Plurinacional cocalero.

Una cosa que si hay que reconocer, es que el populismo cocalero tiene una política gubernamental clara y explícita; permisiva con los amigos y represiva con los opositores: La política de negocios y adjudicaciones la decide la cúpula, la política de la coca y el narcotráfico la deciden los cocaleros, la política de fronteras la deciden los contrabandistas, la política penitenciaria la deciden los reos y ahí por delante.

En cuanto a la política, tanto nacional como internacional, viene dictada directamente por el castrochavismo: “En abril del 2006 me sumé al ALBA. Algunos compañeros me decían que hay que consultar al pueblo, a los movimientos sociales. Aquí, no hay nada que consultar, es la línea que nos dan Fidel y Hugo”. Evo, Caracas 9 Marzo 2108.

Históricamente y buscando seguridad y estabilidad la sociedad construye el Estado y le otorga el monopolio de la fuerza pública; el que luego los políticos en el poder se arrogan.

Algunos sectores corporativos que se sienten excluidos del proceso y para afirmar su presencia y en defensa de sus intereses específicos, chantajean frecuentemente al Gobierno y a la sociedad mediante paros y bloqueos, buscando negociar ventajas para sus negocios y una mayor cuota de poder en el manejo del Estado.

A pesar de sus virtudes la Democracia, que es el menos malo de los sistemas políticos, permite que un partido populista y totalitario pueda acceder al poder con la posibilidad real de que una vez instalado en el mismo destruya la democracia existente. Esto se dio con el masismo que fue propiciado por el Foro de Sao Paulo para que el sector corporativo cocalero y los sectores de la izquierda populista tomen el gobierno y se apoderen de todo el aparato institucional del país.

Es necesario tener presente que los populistas manejan como objetivo revolucionario formar y capacitar Maestros y Licenciados del sofisma, el cinismo, el doble discurso, la intriga y el doblepensar orwelliano; por lo que se debe recordar, para no dejarse engatusar y manipular, lo dicho por Nietzsche un controvertido pero agudo filósofo alemán: “Un político populista divide a las personas en dos grupos: en primer lugar, los instrumentos; en segundo, los enemigos”.

El masismo ha dividido al país usando el racismo, el temor y la demagogia y ahora están decididos quedarse en el poder indefinidamente y para ello están respostulando a una figura, un icono indígena que es el instrumento, por ahora, de la cúpula populista efectivamente gobernante.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com