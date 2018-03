Comisión diplomática llegó a Malasia para interceder por boliviano condenado a la horca

La madre del acusado, Silvia Vargas, informó al portal digital urgentebo que la semana pasada la comisión visitó a su hijo en la cárcel, desde donde se comunicó con una de sus hermanas que se encuentra en España y a su madre le envió una nota donde expresa el agradecimiento y apoyo de las autoridades y población boliviana.

La Paz, 11 de marzo (Urgentebo.com).- Una comisión de diplomáticos bolivianos llegó a Malasia para interceder por Víctor Parada Vargas, el hombre que fue detenido en el intento de introducir 450 gramos de droga y que por esa razón fue condenado a la horca.

“La comisión ya lo visitó a mi hijo, me dijeron que él está bien, incluso se comunicó con una de sus hermanas donde le dijo que estaba bien y orando día noche para que pueda seguir con vida. A mí me entregaron una nota breve donde me dice que está agradecido con todos los que lo están apoyando”, informó.

Silvia Vargas aún mantiene las esperanzas de que la justicia de Malasia revierta su decisión.

En Malasia rige una Ley de Drogas Peligrosas de 1952 que contempla la pena de muerte para traficantes y hasta el momento no se conoce un caso en el que se haya revertido la condena.

Sin embargo, el director de Derecho Internacional, Franz Zubieta, explicó que en 2017 el Gobierno de Malasia aprobó una ley interna para conmutar penas de muerte en casos de narcotráfico, lo cual consideró como una “buena señal para nosotros”, aunque luego indicó que la decisión está pendiente de ratificación por el Congreso de ese país.