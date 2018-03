Cómo activar el modo oscuro de YouTube en iOS

Sabíamos desde hacía un tiempo que Google estaba trabajando en el modo oscuro de YouTube para iOS y Android. Y por fin ya tenemos esta función disponible para los teléfonos de Apple y, muy pronto, también llegará a dispositivos Android.

Es realmente curioso que Google haya decidido implementar el modo oscuro de YouTube antes a iOS que a su propio sistema operativo, aunque si tienes un teléfono Android puedes estar tranquilo ya que esta funcionalidad de la plataforma de vídeos en streaming llegará muy pronto al sistema operativo de la gran G.

Ha sido el usuario de Twitter Dan Andrus quién ha publicado un mensaje indicando la llegada del modo oscuro de YouTube a dispositivos iOS. Una funcionalidad muy útil y que permitirá disfrutar de forma más cómoda de los contenidos de esta plataforma en cualquier iPhone o iPad.

Lo primero que debes hacer si quieres activar el modo oscuro de YouTube en tu dispositivo iOS es actualizar la aplicación. Ahora, sencillamente deberás ir a los ajustes, tras pulsar en nuestra foto de perfil, y seleccionar el “Modo Oscuro”.

The YouTube iOS app has a dark theme now. Android’s in the works. pic.twitter.com/mTjTjcTaqe

— Dan Andrus (@StrangePan) March 13, 2018