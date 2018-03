Cómo adelgazar haciendo ejercicio, según cuatro estrellas porno

Foto: iStock.

No es nada fácil ser una estrella del porno. Rodar una escena implica no solo disfrutar del sexo al cien por cien y durante mucho tiempo, sino también mantener una óptima forma física. En muchas ocasiones deben contorsionar sus cuerpos en arriesgadas y difíciles posturas que les ponen a prueba físicamente. A diferencia del común de los mortales, que tenemos el privilegio de esconder nuestras vergüenzas tras la ropa, ningún movimiento improvisado o articulado está a salvo del ojo vigilante del espectador medio, especialmente después del auge del porno HD.

Vivimos una nueva ola del género en la que llevar un estilo de vida sano es más importante que nunca

Kelli Provocateur, una ‘madurita’ como coloquialmente se refieren a las estrellas porno de media edad, es una entrenadora personal con licenciatura en su haber, fisioculturista y luchadora. Asegura que los más famosos de la industria se acercan cada vez más a ella en busca de ayuda y consejo. Sobre todo, hombres. “Los chicos saben que no pueden bajar la guardia con su cuerpo si quieren seguir filmando”, asegura la experta para ‘Men´s Health’. “Muchos de ellos se toman muy en serio el entrenamiento y las dietas… estamos viviendo una nueva ola del género en la que llevar un estilo de vida sano y saludable importa más que nunca”. A continuación veremos a través de cuatro ejemplos cómo lo hacen para tener un cuerpo de infarto.

Ryan Driller

Ryan Driller en una foto de su perfil de Instagram.

Tradicionalmente no ha existido mucha presión sobre las estrellas del porno masculinas a la hora de tener un físico espectacular. Ryan Driller marca la nueva moda de los chicos que se apuntan al fitness para mejorar la forma en la que realizan posturas sexuales. “Ahora que la industria está más centrada en la estética, los hombres nos sentimos más integrados“, dice Driller, quien protagonizó una versión porno de Supermán en una parodia. “Las mujeres consumen cada vez más pornografía y seguramente prefieran ver a un tipo que sea un poco más atractivo que un bajito que está sentado y acomodado en el sofá todo el día… al que no le cuelga el vientre cuando mantiene sexo con la chica”, afirma.

Driller hace senderismo por Runyon Canyon seis días a la semana con sus perros

“No obstante”, argumenta Driller, “tanto los artistas masculinos como femeninos deben lograr un equilibro en relación a estar tonificados y tener una masa muscular parecida o similar”. El actor también conserva un cuerpo esbelto gracias a que hace senderismo por Runyon Canyon seis días a la semana con sus dos perros, que alterna con correr y nadar.

Wesley Woods

También existe mucha presión para las estrellas en otras áreas o géneros de la industria. Sobre todo en el porno gay. Así lo confirma Wesley Woods, a quien le han pedido en numerosas ocasiones perder algo de masa abdominal para ganar músculo. “En el porno gay, todo son hombres, por lo que obviamente es diferente. Nuestra profesión requiere que los que participan en las películas estén bien compensados”. Woods trata de mantener su forma física levantando pesas cuatro días a la semana y mantiene una dieta rica y saludable.

Wesley Woods en su perfil de Instagram.

“En mi primer año en la industria perseguía un objetivo que a simple vista era inalcanzable”, señala. “Al final, estoy realmente cómodo y a gusto conmigo mismo”. Además, añade riéndose que “como intérprete de porno gay, no se puede comer demasiado cuando se debe practicar sexo anal”.

Brett Rossi

Además de evitar la comida basura o alta en grasas, los ídolos de las compañías de porno han creado su propia dieta individualizada y sus planes de ejercicio para estar preparados para desnudarse delante de las cámaras. “Creo que tener una dieta vegetariana estricta ha ayudado a que mi cuerpo esté donde me gusta que esté”, comenta la actriz porno Brett Rossi.

Brett Rossi en una seductora pose de su Instagram.

“Soy una persona muy activa y siempre he sido de constitución delgada, pero ya a mis 28 años he descubierto que tener una dieta sin carne es tan importante como no comer demasiado”. Es por ello por lo que entrena cinco días a la semana y evita comer azúcares o alimentos procesados.

Aaron ‘Small Hands’ Thompson

Para la estrella de porno masculina Aaron ‘Small Hands’ Thompson estar delgado y musculoso implica seguir un estricto horario de ejercicios y poner especial atención a lo que ingiere. “Trabajo todos los días durante al menos una hora”, dice Thompson. “No hago una tonelada de levantamientos de pesa o cualquier actividad de gimnasio, sino que me enfoco más en la resistencia y el entrenamiento básico: correr, flexiones, sentadillas… Cosas que puedes hacer desde una habitación de hotel”.

Aaron Thompson y su pecho tatuado en una foto de su Instagram.

Thompson también incluye el sexo como forma de entrenar. “Si filmo una escena, son unos 45 minutos de cardio”, argumenta. “Si no es muy tarde, luego voy al gimnasio”. Cuando se trata de las aptitudes de una estrella del cine para adultos, no existe una fórmula secreta o una dieta fácil de cumplir: solo entrenamientos irregulares para una rutina de trabajo irregular. Depende del tipo de pornografía que vayan a filmar, pero el cometido final siempre es el mismo: “tener buena apariencia, follar mejor”.

Fuente: elconfidencial.com