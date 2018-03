Cómo eliminar los mensajes de WhatsApp enviados

Te mostramos cómo eliminar los mensajes del app de mensajería para que la ansiedad no se apodere de ti.

A todos nos pasa. Seguramente más de una vez te has equivocado al enviar un mensaje de WhatsApp o tal vez te arrepentiste de lo que enviaste. No te preocupes, sigue estos pasos para eliminar los mensajes de WhatsApp que nunca debiste enviar.

1. Abre WhatsApp y dirígete a la conversación en la que quieres borrar el mensaje.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

2. Selecciona y mantén presionado el mensaje. Si quieres borrar varios mensajes, selecciónalos todos al mismo tiempo. También puedes borrar los mensajes que enviaste a un grupo.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

3. Si tienes un iPhone, elige la opción de Eliminar y luego Eliminar para todos. Si eres usuario de Android, selecciona la opción de Eliminar que está ubicada en la parte superior de la pantalla. Luego toca Eliminar para todos.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

4. Una vez eliminado, recibirás una notificación informándote que has borrado el mensaje exitosamente. Recuerda que el hecho de que hayas eliminado el mensaje no garantiza que el destinatario no lo haya leído. Para evitar esto asegúrate de haberlo borrado con anticipación.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

5. Ahora relájate, tu mensaje ha sido eliminado (siempre y cuando estés en el plazo establecido por WhatsApp).

Debes tener en cuenta que para poder eliminar un mensaje, ambas personas en la conversación deben tener la versión actualizada de la aplicación.

También recuerda que el mensaje que deseas eliminar debe haber sido enviado dentro de la ventana de tiempo establecida por WhatsApp. Anteriormente era de 7 minutos, pero recientemente se anunció que ahora tendrás una hora, ocho minutos y 16 segundos para borrar un mensaje.

¿Necesitas ayuda con alguna otra función de WhatsApp? Escríbenos en los comentarios de abajo.

Fuente: cnet.com