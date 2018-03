¿Cómo sé si una serie o película se puede descargar en Netflix?

A principios de tener Netflix pensaba que ningún título se podía descargar. Luego, entre investigar e investigar me dí cuenta que sí existía la posibilidad de bajarse el capítulo de una serie y hasta una película completa de forma sencilla. ¿Tú también lo quieres hacer?

Ahora bien, lo primero que debes tener en cuenta es que no todas las series y películas se pueden descargar para verlas offline, aunque verificando varios títulos me he dado cuenta que son más los disponibles para descargar, así que es probable que tu título favorito sí tenga esta opción. Así que ya dicho esto, a continuación dejo los pasos para que puedas identificar lo antes comentado.

Cómo saber si un título en Netflix se puede descargar

A día de hoy hay dos formas de saber si un título se puede descargar:

• La primera alternativa consiste en ingresar a Netflix en el smartphone, presionar sobre las 3 barras horizontales de la parte superior izquierda y seleccionar la opción Disponibles para descargar; aquí te encontrarás con un montón de títulos, tanto de películas, como de series.

• Por otro lado, la segunda forma consiste en ir a la aplicación móvil de Netflix.

• Luego buscamos la serie o película que queremos descargar para verla cuando queramos.

• Cuando ya estamos dentro de la pestaña con la descripción del título, podemos ver el número de capítulos disponibles (en el caso de series), junto a su duración de tiempo. Al lado de la descripción se puede observar una flecha, que indica que esa entrega sí se puede descargar.

• En este caso, lo único que debes hacer es presionar sobre el capítulo y automáticamente comenzará la descarga. En las películas el proceso es igual, solo que el icono de descarga estará al lado del apartado Mi lista y Calificar.

Cosas que debes saber cuando vayas a descargar un título

• Siempre es recomendable realizar las descargas con conexión Wi-Fi.

• Si vas a Configuración de App puedes modificar la calidad de descarga, la ubicación de la descarga y también eliminar todas las descargas.

Y así, con estos simples pasos podrás saber si un título se puede descargar en Netflix para verlo en modo offline. Cada día se van agregando nuevas producciones, así que siempre tendrás algo nuevo por ver.

Fuente: wwwhatsnew.com