Cómo va a cambiar internet con la nueva ley de privacidad de la Unión Europea

Como las empresas no han tenido hasta el momento ningún motivo para no comercializar la información de las personas, la norma de la UE ha encontrado mucha resistencia. Por eso las sanciones alcanzan los € 20 millones o el 4% de la facturación anual de quienes no la cumplan. “Para Facebook, eso sería USD 1.600 millones; para Google, USD 4.400 millones”, ilustró Wired.