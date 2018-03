Costas confirma que va a La Haya; Evo dice que desarraigo no es problema

El gobernador cruceño aseguró que su decisión es en apoyo a Bolivia y no en respaldo al presidente Evo Morales. Recordó que la mayoría votó NO el 21F. Para el Gobierno el arraigo de Costas no es problema

La autoridad cruceña lo anunció en su cuenta de Twitter

El Deber / Alvaro Rosales Melgar

Confirmado. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció a través de Twitter su asistencia a la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para acompañar el inicio de los alegatos orales de la demanda marítima contra Chile.

La máxima autoridad departamental dejó en claro que apoyará a Bolivia y no así al presidente Evo Morales. “Podemos reclamar justicia en #LaHaya y en el país, como lo acabo de hacer y como lo seguiré haciendo”, reza la publicación de Costas.

Por su parte, el mandatario boliviano, Evo Morales, manifestó en una conferencia a los medios que los ministros de Defensa y Gobierno se hallan gestionando ante la Justicia el levantamiento de arraigo que pesa sobre el gobernador.

Hace unos días, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, sostuvo que ninguna autoridad judicial puede negarle el desarraigo a Costas. El gobernador es acusado por distintos cargos.

De esa manera, la autoridad cruceña despejó dudas sobre la posibilidad de ‘bajarse’ del viaje tras el anuncio de Jaime Paz Zamora de no ir con la comitiva de expresidentes, excancilleres y representantes de sectores sociales acusando las incoherencias del mandatario nacional.