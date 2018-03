Costas: “No entiendo la molestia por haber invitado a Ortiz y a Leyes”

El gobernador de Santa Cruz forma parte de la delegación oficial que viajó a La Haya. En el ejecutivo criticaron el hecho de que haya sumado al viaje al senador Óscar Ortiz y al alcalde José María Leyes

Daniel Cárdenas / Pablo Cambará

Rubén Costas dijo no entender la molestia que ha causado en el partido de Gobierno (MAS) la presencia del senador opositor Óscar Ortiz y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en La Haya, ambos viajaron a invitación suya. El gobernador respondió que la causa marítima es de todos y que es un anhelo con el que nace todo boliviano. El vicepresidente Álvaro García Linera llamó “colados” a sus acompañantes.”Yo no sé si es importante entrar en una temática de ese sentido. Cuando hay una posición clara sobre el tema marítimo, cuando hay una política que todos hemos llevado adelante, cuando el partido que represento de la cual es parte el senador ortiz y el alcalde electo de Cochabamba tiene también la misma posición en cuanto a esta política. No entiendo por que tiene que haber una molestia. Esta es una causa de todos los bolivianos”, dijo Costas a EL DEBER, mientras esperaba su vuelo en el aeropuerto de Madrid para partir rumbo a Ámsterdam, Holanda.

En la comitiva boliviana que invitó el Gobierno, figuran además de Costas, los expresidentes Carlos Mesa Gisbert, Jorge Quiroga y Guido Vildoso Calderón, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu y representantes sindicales y empresarios.

Los alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo iniciará Bolivia este lunes 19 y martes 20. El turno de Chile será el 22 y 23. Luego La Paz abrirá una segunda ronda el 26y Santiago retrucará el 28, sobre el reclamo marítimo presentado por el gobierno de Evo Morales en abril de 2013.

Lo que dijo García LineraEl senador Oscar Ortiz y el alcalde José María Leyes se “colaron” en el viaje del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, a La Haya. El vicepresidente señaló que no tienen cupo para ingresar a los alegatos orales de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“Ha habido personas que se han colado, sin invitación alguna. No sé en qué espacios se irán a meter, supongo que no va a ser del lado de Chile, tiene que ser del lado de Bolivia, pero por el lado de Bolivia ya están completos los 30 espacios”, declaró a los periodistas.

Fuente: eldeber.com.bo