Courtois no llegará al Madrid en el próximo mercado de fichajes

Luego de los rumores que situaban a Thibaut Courtois en el Real Madrid, el portero del Chelsea confirmó en una entrevista para Sporza que no saldrá del conjunto de los ‘Blues’ para la próxima temporada pues tiene contrato hasta 2019.

“Tengo un contrato de un año y me siento bien en el Chelsea. Sé que también estaré en el Chelsea el año que viene”, comentó el portero en dicha entrevista.

Good to be back on to winning ways! Let’s keep it going! #cfc 💙 pic.twitter.com/upFMBurYGF

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 13 de febrero de 2018