Crece el misterio de las explosiones en Austin: ofrecen USD 115.000 de recompensa para hallar al “nuevo Unabomber”

El método contrastaría con los incidentes anteriores, que se produjeron tras la apertura o manipulación de paquetes bomba dejados frente a sus viviendas. “Esto cambia las cosas, nuestro mensaje de seguridad en este punto era decirle a la comunidad que no manejara paquetes sospechosos o no los recogiera, ahora necesitamos tener un nivel extra de vigilancia y cualquier cosa que parezca fuera de lugar, no se acerquen a él”, dijo el jefe Manley.