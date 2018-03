Cristiano Ronaldo, nombrado mejor jugador portugués de 2017

El capitán de la Seleção das Quinas recibió el galardón por segundo año consecutivo

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo fue premiado hoy por segunda vez consecutiva con el galardón Quina de Oro al mejor jugador portugués del año.

Ronaldo se llevó el premio que conceden la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), la Asociación Nacional de Entrenadores de Portugal (ANTP) y el Sindicato de Jugadores de Profesionales de Fútbol (SJPF) en una gala celebrada en el Pavilhão Carlos Lopes de Lisboa.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, fue el encargado de entregar el premio al delantero de Madeira, que se impuso en la votación final a Bernardo Silva (Manchester City) y Rui Patrício (Sporting de Portugal).

“Fue un año inolvidable a nivel personal e individual”, dijo Ronaldo, que recordó la clasificación de Portugal para el Mundial de Rusia y el “año histórico” para el Real Madrid, con cinco trofeos.

Ronaldo se llevó el galardón por segundo año consecutivo, pero además ya contaba en su vitrina la Quina de Oro a mejor jugador luso de la historia que la Federacion le concedió en 2015.

En cuanto al resto de galardón, el jugador del París Saint-Germain cedido al Valencia Gonçalo Guedes se llevó el premio a mejor futbolista revelación, mientras que en la categoría de mejor entrenador el vencedor fue Leonardo Jardim (Mónaco).

