Cruceños ‘afinan’ sus golpes

Lucha. La selección pretende asegurar los cupos para los Juegos Suramericanos de Cocha.







La última chance para clasificar a los Juegos Suramericanos de Cochabamba la disputarán los cruceños en el último nacional clasificatorio; son 18 atletas que competirán en lucha amateur, tanto en estilo grecorromano como libre. Seis mujeres integran el combinado oriental. A último momento, la Asociación Paceña de este deporte decidió suspender el torneo por falta de recursos. Es probable que realicen el certamen en Santa Cruz la próxima semana.

No escatiman en esfuerzos. La delegación cruceña es una de las más fuertes a nivel nacional, es por ello que en los anteriores dos torneos clasificatorios se adueñaron del podio como selección. Entre los atletas a destacar están Veralucía Susano, quien competirá en 62 kilogramos, Cristian Nova (77kg), el ganador de la presea de bronce en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, Marvin Chávez (57kg), Hubert Soliz (97kg) y Yony Barrios (125kg). Para llegar en el mejor estado, los atletas se entrenan en las instalaciones del Poligimnasio Santa Rosita.

No cumplieron. “Me llamaron de la Asociación de La Paz para comunicarme que no podrán realizar el nacional planificado para este fin de semana por falta de recursos económicos. Estoy viajando allá mañana (hoy) para dialogar con ellos y ver si es posible que lo realicemos la primera semana de abril. Tenemos hasta el 5 para presentar a los seleccionados”, declaró Guillermo Moor, presidente de la Federación Boliviana de Lucha Amateur. En caso de que no se pudiera, Santa Cruz sería elegida como sede para el último clasificatorio.

5 de abril

Es la fecha tope para presentar a los seleccionados para los Juegos.

Fuente: eldia.com.bo