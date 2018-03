Dalma publicó un contundente mensaje: ¿Dirigido a Diego?

A menos de 24 horas de su boda, la hija del Diez explotó por todo lo que se dice acerca de su boda y la presencia -o no- de su padre.

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli

¿Resignación? Dalma Maradona publicó un polémico tuit en el sostiene que no le afectará en lo más mínimo si su padre no está presente en su fiesta de casamiento, el próximo sábado.

Dalma subió a Twitter una foto de la libreta de matrimonio.

La hija del Diez, que ya pasó por el Civil, el viernes pasado para formalizar su matrimonio con Andrés Caldarelli, celebrará su boda en la estancia La Herencia de Pilar junto a familiares y amigos. Hasta ahora, la presencia de su padre, Diego Maradona, es una incógnita.

NADA NADA va a opacar uno de los dias más felices de mi vida! Gracias a ustedes por los mensajes de AMOR!! Estoy feliz porque tengo a la mejor persona del mundo al lado mío! Mañana es NUESTRO DÍA y vamos a disfrutarlo a full!!!😍😍😍😍😍😍 — Dalma Maradona (@dalmaradona) 30 de marzo de 2018

“NADA NADA va a opacar uno de los días más felices de mi vida! Gracias a ustedes por los mensajes de AMOR!! Estoy feliz porque tengo a la mejor persona del mundo al lado mío! Mañana es NUESTRO DÍA y vamos a disfrutarlo a full!!!”, escribió Dalma en su cuenta.

Los idas y vueltas entre Maradona y su hija fueron muchos desde que se se dio a conocer el casamiento.

Ella viajó a Dubai, hubo negociaciones acerca de los invitados, todo el mundo especuló sobre la presencia de Maradona en uno de los días más importantes de la vida de Dalma. Pero a menos de 24 horas de dar el sí, todo parece indicar que Diego no va a estar entre los presentes.

Con restricciones a la prensa y con la estricta orden de que los invitados no lleven sus celulares a la fiesta, Dalma y Andrés, esperan tener una boda feliz. Con o sin Maradona.

La polémica ahora gira en torno a quién entrará a la ceremonia religiosa llevando del brazo a Dalma, ante la ausencia de su padre en ese rol. Los nombres que se rumorean son muchos y variados: se habla desde Benjamín Agüero Maradona hasta Lalo, tío de la flamante esposa. Otros especularon con que podría ser Jorge Taiana (no está confirmado que vaya), novio de Claudia Villafañe. Pasando por un amigo de la pareja o algún otro familiar.

En enero, cuando se hablaba de que Diego no venía a la fiesta, Gianinna propuso a Benjamín para llevarla al altar.

Enojada por la actitud de su padre, quien decía por entonces que si no invitaban a Rocío Oliva a la fiesta él no vendría, Gianinna publicó un desafiante tuit: “Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya acepto, vos? @dalmaradona” en el que le preguntó a su hermana si aceptaba su propuesta.

Fuente: clarin.com