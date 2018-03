Del Granado en EEUU: Kukoc me dijo que la línea de Goni era “derrotar la protesta”

El exalcalde dijo ante el jurado que, durante septiembre y octubre de 2003, gestionó en más de una oportunidad que se establezca el diálogo; no obstante, el Gobierno de entonces tenía otra directriz.

Juan del Granado, exalcalde de La Paz, citó ayer en la corte de Fort Lauderdale un episodio en el que en 2003 una autoridad del gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada le reveló que la “línea” era de derrotar la protesta y no dialogar, según fuentes que hacen seguimiento al juicio civil en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada en EEUU.

El exalcalde de La Paz declaró desde las 9:00 hasta las 12:00. Ante el jurado, narró que tanto en febrero como en octubre de 2003 intentó establecer niveles de diálogo, en busca de lograr acuerdos y pacificación. Esfuerzos, no obstante, que no tuvieron éxito.

En el caso de sus gestiones en torno a “Febrero Negro”, Del Granado testificó ante el jurado que el primer día del motín, pidió a su secretaria que se comunicara con Palacio de Gobierno; y, luego, contó que quien le devolvió la llamada fue Carlos Sánchez Berzaín, entonces ministro de la Presidencia.

“Le pedí, que resolvieran, que pacificaran, que evitasen que continúen los muertos”, declaró Del Granado en la corte de Fort Lauderdale. Entonces ya había cinco muertos.

No obstante, el exalcalde testificó que Sánchez Berzaín le contestó que si hay cinco muertos no importa, y si hubiera 50 más, tampoco, con tal de resolver el problema. Del Granado, según fuentes que siguen el caso, relató que le contestó que era una “barbaridad”. Luego, Sánchez Berzaín le habría replicado: “así no más es, alcalde”. Luego, Del Granado habría colgado el teléfono.

En busca del diálogo

Del Granado luego testificó que la primera quincena de octubre hubo una huelga de hambre, y un inicial bloqueo y que en previsión de que las cosas se agravasen, con dirigentes de la asamblea de la paceñidad, promovió un diálogo entre el Gobierno y los dirigentes campesinos. El acercamiento ocurrió el sábado 13 de septiembre.

El exalcalde contó que el encuentro se dio en el auditorio de Radio San Gabriel, en El Alto, donde de parte del Gobierno de entonces estuvieron presentes Guido Áñez y Mirtha Quevedo; y del lado de los movilizados: Felipe Quispe, el Mallku, y Rufo Calle, entre otros.

El exburgomaestre declaró ante el jurado que todos los dirigentes expresaron predisposición de dialogar. Sin embargo, del lado del Gobierno, Áñez le habría dicho que debía consultar a Sánchez de Lozada para instalar las mesas de diálogo, y que le iba a llamar en cuanto Goni lo autorizara.

“Me llamó a las siete de la noche, me dijo ‘Juan, hay malas noticias, el Goni no quiere dialogar, no acepta la posibilidad de establecer mesas de diálogo’”, declaró Del Granado en la corte.

Del Granado, luego, acudió a otro ministro, pero no tuvo suerte. El 11 de octubre, apeló al ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, a quien -testificó- le manifestó la necesidad del diálogo para evitar más muertos y represión.

El ministro le habría contestado que él estaba de acuerdo, pero que “no era la línea del Gobierno, que la línea del Gobierno era la de derrotar la protesta con las Fuerzas Armadas, con las acciones represivas y que eso estaba siendo definido en el Ministerio de Defensa”, entonces dirigido por Sánchez Berzaín.

El juicio civil

Testigo: Vi cómo un militar mató a un soldado que no quiso disparar

Ela Trinidad de Ortega, testigo de cargo en el juicio de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, declaró en la corte del Fort Lauderdale que, en la denominada “guerra del gas”, un militar le disparó a un oficial de bajo rango por negarse a disparar a ciudadanos alteños. Este hecho ocurrió en la zona de Río Seco, el 12 de octubre de 2003, cuando ella se dirigía a su hogar.

Según la testigo, luego de que el militar mató a una persona, se dio la vuelta y ordenó a los soldados: “¡Carajo, disparen! Maten a esta gente”. Y al no ser obedecido, procedió a quitar la vida a uno de sus subalternos.

Trinidad de Ortega es ciudadana boliviana, de profesión profesora y tiene seis hijos. Durante los hechos de octubre, ella tuvo que trasladarse a La Paz y, tras pasar una noche en casa de sus parientes, volvió a su hogar en El Alto, donde fue testigo de los dramáticos hechos

Aseveró que al presenciar ese incidente se puso a llorar, cruzó la calle intentado escapar e ingresó a un pasillo. Sin embargo, los oficiales del Ejército la descubrieron y quien estaba a cargo mandó: “Maten a esta perra”.

En ese momento, la mujer fue golpeada por los oficiales militares, incluso con la culata de sus armas.

No obstante, luego de ser apaleada, ella volvió a presenciar el asesinato de un tercer sujeto.

Por la paliza que recibió, la mujer fue trasladada a dos centros de salud por la gravedad de las heridas y las fracturas que tenía, pero en ninguno se le brindó la atención médica correspondiente. Fue llevada a su casa, donde se recuperó, y luego tuvo que ir a Brasil para recibir el tratamiento adecuado.

La declaración de Ela Trinidad de Ortega en el juicio a Sánchez de Lozada data del pasado martes.

