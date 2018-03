Del show no se salva nadie

José Luis Bolívar Aparicio*

Una secretaria se comunica con otra secretaria, luego un oficial llama a otro oficial y así de a poco se llegan a comunicar los estafetas de las oficinas presidenciales de La Habana y Caracas, tratando de comunicar al Comandante Fidel Castro con su homólogo Hugo Chávez Frías en el Palacio de Miraflores.

De pronto suena la voz del revolucionario cubano, carraspera, cansada, languideciente que exige hablar con Chávez y pone en figurillas a los dos oficiales que detrás de la línea telefónica no saben cómo poder comunicar a sus excelencias.

El que parecía ser el último hombre antes del despacho de Chávez no tuvo otra que intuir que el cubano no estaba bien asesorado indicándole que llamó por la línea equivocada y pasó a darle nada menos que el número de la línea directa para comunicarse con el mandamás venezolano.

No sin antes ofrecerle una serie de respetos y halagos a Castro además de presentar su subordinación, colgaron esperando la nueva llamada, esta vez al teléfono exclusivo del “Arañero de Sabaneta”.

Cuando llegó la llamada, rápidamente los encargados pusieron en contacto a ambos dignatarios y Chávez con un respeto profundo trató de conversar entendiendo que la comunicación con la isla no era de las mejores. De pronto, Castro empieza a desvariar, su charla se parece a la de un hombre con Alzheimer, pues empieza a repetir cosas sin sentido y decir palabras sin conexión.

Al darse cuenta, Chávez se preocupa por la dificultad en la charla y va cayendo en razón y del otro lado de la línea salen una serie de improperios e insultos con un mensaje que decía algo así: “Hugo Chávez, Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami, sal de Venezuela, terrorista, estás acabando con el pueblo” con un montón de palabrotas irreproducibles para luego colgarle el teléfono.

Uno de los hombres más poderosos de América Latina en aquel momento cayó víctima de una llamada chusca, de las muchas que se acostumbran hacer en un programa radial de Miami llamado “El vacilón de la Mañana” en la radio Mega 97.9 de la ciudad del Sol.

Semejante osadía parecía ser por demás difícil, pero con un poco de imaginación y con la ayuda de un excelente imitador lo lograron, algo muy similar a lo que ocurrió el pasado miércoles cuando un chileno llamó a Radio Patria Nueva (la histórica ex Radio Illimani) para hacerle creer a una despistada locutora vespertina que a sus manos había llegado una verdadera bomba atómica. Le dieron a entender que el Comandante de Carabineros del país del Mapocho estaba llamando para manifestarle que todo el Cuerpo de Policías apoyaba la moción de “Mar para Bolivia”.

Recomendaciones y formas de haberse dado cuenta que claramente se trataba de una tomadura de pelo deben sobrar, pero en ese preciso instante, seguro que hasta el más ducho periodista hubiera caído tentado por lo que representaba tener semejante pepa.

Pero para un análisis más cauto y sesudo, en lo que hay que reparar no es tanto en quién cayó en esa trampa de humor negro, sino en donde trabaja y en cómo ese medio de comunicación administra este tipo de información y declaraciones, para muestra un solo y pequeño botón.

El día lunes, a eso de las 09:30 de la mañana hora boliviana, en los exteriores de la Corte de La Haya, muy a su estilo, con esa enorme pasión y fulgor que siente nuestro mandatario cuando se le asoman micrófonos y cámaras, hacía una breve retrospectiva de lo que fueron las primeras exposiciones en la serie de alegatos y mostrando a todo el mundo nuestro enorme sentimiento triunfalista ante las elocuentes exposiciones de los abogados que nos defienden.

Evo Morales, apoyado en su enorme carisma y arte verborrágico fue respondiendo todas y cada una de las preguntas hasta que se cansó del griterío irrespetuoso de los periodistas chilenos que no se organizan y creen que el que grita más va a tener preponderancia en la respuesta. Cuando se fue el presidente, quien se animó a contestar a los inquietos entrevistadores fue don Carlos Mesa que en su posición de vocero, a su juego lo llamaron. No sé la verdad si el ex presidente, tenga el mismo gusto por el “dame cámara” que tiene don Evo Morales pero si doy fe de su habilidad para responder hasta la más incómoda de las preguntas.

Mientras Carlos Mesa se estaba luciendo de nuevo ante los micrófonos trasandinos, el periodista Iván Maldonado, Director de la Radio Patria Nueva y escudero de los viajes que hace nuestro mandatario por el orbe, no tuvo mejor idea que interrumpir la transmisión para decir cualquier cosa y cambiar el tema, como si los bolivianos no necesitáramos escuchar o saber lo que tenía Mesa para responder a los chilenos. Un acto de envidia y egoísmo de talante poco profesional y hasta infantil para el director de tan importante medio de comunicación.

No voy a descubrir el agua tibia cuando me refiero a la importancia que le da la política comunicacional del gobierno a lo pomposo y magnificente. Las mega concentraciones de gente que superan sin problemas el millón de personas o la mega bandera que cubrió todo el recorrido de la carretera La Paz – Oruro que entre otras cosas no sirvió, ni sirve, ni servirá para nada (a no ser el bolsillo de los importadores de tela) o la interminable serie de marchas, mareas, vigilias, movilizaciones y demás circo que inventan a como dé lugar para tener a la gente distraída como debe ser o como se necesita que sea, de acuerdo a la doctrina política de cualquier gobierno populista que se respete y que busca siempre la parafernalia por encima de la eficiencia.

Hasta ahí me puedo comer cualquier cosa y digerirla con calma, pero lo que me llamó realmente la atención fue ver el show que nos dio el jurisconsulto español Remiro Brotons, quien en una conferencia de prensa se emocionó con nuestra causa hasta las lágrimas.

Hace pocos días mantuve una charla más que encendida con un amigo mío con quien tengo miles de cosas en común pero que por ahora nos encuentra su entusiasmo por el actual régimen de Morales.

Él apoyaba la campaña por la bandera y yo trataba de hacerle notar que un show de esas dimensiones, así la tela esa le diera la vuelta al mundo, no podría ni debería influir en lo más mínimo a los jueces de la CIJ, a quienes supongo yo, les antecede una carrera notable de juristas y un Currículum lleno de conocimiento que seguramente hace que cada uno de estos, anteponga la doctrina y la filosofía del derecho en el análisis de los alegatos de uno y otro lado y no así, los berrinches, circo y barra que puedan organizar las partes en conflicto.

Pero cuando uno de los hombres que contratamos para que realicen nuestra defensa (de quienes tengo fe y espero que estén a la debida altura del compromiso) moja los ojos ante cámaras y empieza a perder los estribos con las cacareantes preguntas de los periodistas chilenos, me parece que por lo menos él, está en la misma línea comunicacional del gobierno, lo que no solo me preocupa sino que me entristece. Espero sinceramente que el jurista sólo haya aflojado lleno de emoción por nuestra causa y no acuse un contagio del mal artificioso de nuestro gobierno.

Después de escuchar las otras exposiciones de nuestros letrados (me gustó mucho la del iraní), guardo la esperanza de que nuestros representantes van a saber exponer adecuadamente nuestros fundamentos y que la CIJ dará un veredicto más favorable a nuestro pedido que a la antipática y testaruda posición chilena.

Deseo aprovechar este nuevo 23 de marzo para, como buen boliviano, saludar al valiente que hizo del civismo y patriotismo su estandarte. A nuestro héroe sempiterno, al hombre que supo morir, al sol de gloria que inspira nuestro perpetuo deseo de volver al mar. A Eduardo Avaroa Hidalgo y a todos sus corajudos compañeros de combate, mi sublime admiración y respeto. Vivir por la patria es un honor, pero morir por ella es la gloria misma.

*Es paceño, stronguista y liberal