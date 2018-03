Dellien: “Sería increíble tener de rivales del Roland Garros a Nadal o Djokovic”

El tenista beniano trata de enfocarse en el día a día, pero considera que otro de sus sueños sería toparse con “sus ídolos” en el segundo Grand Slam del año. Espera no lesionarse para llegar al 100% al evento mundial.

EL TENISTA BENIANO HUGO DELLIEN, DURANTE UN TORNEO PASADO EN BOLIVIA.

La emoción y la felicidad no termina para el tenista beniano Hugo Dellien, después de conseguir los puntos necesarios para participar en el segundo Grand Slam del año: el Roland Garros de París, que se disputará del 21 de mayo al 10 de junio.

El Tigre de Moxos consiguió el puntaje y el ranking necesarios para poder participar de uno de los torneos más importantes del deporte blanco. Fue gracias a su gira europea (por Italia), en la que destacó, con un título en dobles y su llegada a semis, que le permiten ser el segundo tenista boliviano en pisar este torneo.

El primer nacional fue el paceño Mario Martínez, en 1983. Aquella vez alcanzó el puesto 35 en el ranking mundial. Hasta hace unos días, ese fue el mayor logro de Bolivia en esta disciplina. Ahora el beniano, de 24 años, consiguió la hazaña de anotarse, y al país, en el torneo.

El Tigre no quiere ilusionarse demasiado, pues falta tiempo para el torneo, pero se pone como objetivo superar la ronda de clasificación y toparse nada menos que con los grandes exponentes de este deporte. Su ídolo es Roger Federer, quien no estará en el Roland, pero espera, de igual manera, toparse con Rafa Nadal, Novak Djokovic o Andy Murray.

Dellien logró participar en dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open, pero en la categoría Junior. Será la primera vez en su carrera como profesional, que participará en Grand Slam.

El tenista lo iba a hacer en enero de 2018, pero una lesión, en los Juegos Bolivarianos de 2017, le impidió hacerlo. Le operaron la muñeca y pensó que no iba a volver con el mismo nivel.

Dellien contó que “la pasó mal” durante esa etapa, pero siguió luchando y consiguió volver a los sitiales de arriba en el tenis nacional, y ahora está “festejando” la clasificación y, a la vez, enfocándose en varios torneos previos al Roland Garros.

El beniano, en una entrevista con OPINIÓN, contó cómo se siente con el boleto, su expectativa sobre el torneo y sus objetivos.

P. ¿Qué sensaciones tienes dos días después de conseguir lo necesario para el Roland Garros?

R. La verdad es que estoy muy feliz y satisfecho porque hace mucho tiempo que vengo soñando con este momento y gracias a Dios se está dando. Ojalá pueda llegar bien preparado a ese torneo y no solamente vaya a participar, sino a hacer un buen papel.

P: ¿Cumples un sueño?

R: Mi objetivo desde que empecé a jugar tenis profesional fue este y lo expresé ayer (por el domingo) en Facebook. Mi sueño siempre era jugar Roland Garros y estoy cumpliendo aquello que veía lejos. Todo esto es muy lindo, da mucha satisfacción porque he dejado atrás muchas cosas como la familia y amigos. Hubo mucho sacrifico en el camino. Este tipo de cosas son las que te hacen seguir adelante.

P. Si todo te sale bien, tendrás como rivales a los mejores tenistas del mundo ¿Qué te dice eso?

R. Sería algo inolvidable, porque son los jugadores que uno toma como ídolos y referencias. Ojalá pueda pasar la clasificación (qualy) y enfrentarme con los mejores. Sería increíble tener como rivales del Roland Garros a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stan Wawrinka o Andy Murray.

P. ¿Ya te imaginas en el torneo?

R. Primero hay que pensar en el presente y en el futuro inmediato. Tengo estas giras por Europa, luego se viene la Copa Davis con el país y lucharemos por no descender (abril); además de certámenes en EEUU y recién pensaré en el Roland Garros, en eso me enfoco.

P. Bolivia dirá presente en un torneo mundial.

R. Eso es lo que más feliz me tiene. Después de 35 años, Bolivia podrá estar presente en un torneo grande y eso será muy lindo. Volver a ver la bandera del país en un torneo de estas características será emocionante, mucho más si se da en el cuadro principal y flameando en París.

P. Solo una lesión podría dejarte fuera. ¿Lo haz tomado en cuenta?

R. Sí. No quiero volver a pasar por lo mismo que pasé en los Bolivarianos, fue un golpe muy duro. Son cosas que uno no puede manejarlo. Tengo que cuidar el físico y tratar de estar preparado para no sufrir lesiones y llegar sano a París.

P: Los Juegos Suramericanos son casi en la misma fecha. ¿Está en riesgo tu participación?

R. No podría decir si participaré o no en los Juegos. El torneo en París inicia el 21 y, si no clasifico, sí llegaría al evento en Cochabamba. Si paso a cuadro principal, podría perderme el torneo. La verdad, no sé, porque en esas fechas también me jugaré pase a Wimbledon (julio).

Fuente: Opinión