Desde La Haya, Evo destaca unidad y pide acompañar los alegatos en vigilia

A pocas horas del inicio de los alegatos orales la delegación selló la unidad entonando la Marcha Naval y Morales reiteró que la demanda boliviana se sustenta en la verdad, la historia y el derecho

Ref. Fotografia: Detalle del encuentro de la delegación boliviana en La Haya. Foto: Captura BTV

El presidente Evo Morales destacó la unidad en torno a la demanda marítima y pidió acompañar en vigilia la fase de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la delegación boliviana abrirá este 19 de marzo y que se cerrará el 28 de marzo con una intervención chilena.

Reiteró que Bolivia “reclama justicia para volver al mar con soberanía” y puntualizó que no hay una sola voz disonante en el país en torno a esta demanda.

Morales se reunió en el hotel Crowne Plaza en un almuerzo con la delegación boliviana que acompañará la presentación de los alegatos orales y aseguró que “Estamos unidos mientras que en Chile hay muchas diferencias”.

Dijo que no hay una única voz en Chile frente a la demanda boliviana que “algunos van a respetar el fallo, algunos no quieren respetar, algunos no quieren diálogo para resolver el tema pendiente, algunos nos plantean mar por tierra, algunos mar por soberanía”.

Saludó la fuerza de la unidad “que transforma la realidad y nos llena de confianza” y convocó a acompañar en vigilia el desarrollo de los alegatos.

Al finalizar el almuerzo las autoridades bolivianas e invitados especiales entre los que se encontraban expresidentes y excancilleres entonaron la Marcha Naval como afirmación de la unidad en torno a la demanda marítima.

ANF / El Día