Dinero para la alimentación del equipo boliviano de raquet no alcanza

El equipo nacional de raquetbol no tiene los recursos suficientes para costear su alimentación en Temuco, Chile, donde competirá en el Panamericano. Los 3.000 dólares que estaban destinados para los 11 días de estadía no son suficientes.

“Anoche se reunieron y me hicieron conocer que el costo de vida en Chile es caro, entonces lo que se había planificado para la alimentación se gastará hasta mañana (viernes)”, explicó Gonzalo Alcoreza, presidente de la Federación Boliviana de Raquetbol (Febora).

Un grupo del equipo nacional está en Chile desde el martes y el otro llegó al día siguiente.

En principio, esa cifra debía servir para la alimentación de 10 personas hasta el 31 de este mes: los raquetbolistas Conrrado Moscoso, Kadim Carrasco, los hermanos Roland y Carlos Keller, Yazmine Sabja, Valeria Centellas, Jenny Daza y Angélica Barrios; además de los entrenadores Luis Moscoso y Gonzalo Amaya.

El equipo Élite buscará su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Antes, el desayuno era bufet; en cambio, ahora ya no, entonces no pueden ni guardarse un sándwich. Está preocupante, incluso hoy fueron al supermercado para comprar y cocinarse ellos mismos para bajar los costos, pero en los días de la competencia, desde el sábado, ya no podrán hacerlo porque deberán dedicarse a jugar y descansar”, explicó Alcoreza.

La delegación necesita unos 4.000 dólares más. “Nosotros trataremos de prestarnos dinero, pero pedimos ayuda de la empresa privada para que los chicos estén bien”.

La selección confrontó problemas incluso para conseguir los pasajes aéreos para viajar a Chile. Algunas entidades como el Servicio Departamental de Deportes o alcaldías cubrieron los costos, debido a que el Ministerio de Deportes, dependiente del Gobierno central, no apoya en nada.

El Panamericano de Raquetbol comenzará el sábado y culminará el 31. Además de otorgar plazas para los Panamericanos, el torneo servirá para conformar el orden de sembrados en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018 (del 26 de mayo al 8 de junio). (22/03/2018)

La Razón Digital / Marcelo Avendaño / La Paz