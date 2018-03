Diputada del MAS discute y arroja un vaso a Barral

No se disculpará con el opositor

Este miércoles se desató una discusión en una comisión de la Cámara de Diputados por la Ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando. Los ánimos se caldearon tanto que la oficialista Benita Suárez lanzó un vaso de plástico al opositor Amílcar Barral.

El incidente fue en la Comisión de Gobierno donde se discutía en proyecto normativo que brindará a policías y militares autorizaron usar armas de fuego contra el contrabando.

El diputado Barral exigió que, además del contrabando, se permita el uso de armas en la lucha contra el narcotráfico. El debate se tornó en discusión a los gritos.

Los diputados del MAS, mayoría en la Comisión, arguyeron que el artículo respectivo ya estaba aprobado y la discusión ya había pasado, pero Barral insistió en que se incluya narcotráfico.

En plena discusión, el opositor acusó a los oficialistas de “proteger” a los narcotraficantes, lo cual provocó la reacción de la diputada Suárez, que le lanzó un vaso desechable.

La oficialista, que es jefa de bancada de Santa Cruz, dijo que actuó “de rabia” por la desubicación de Barral al hacer esa acusación. Reconoció que se excedió, pero no se disculpará con el opositor.

“No me voy a disculpar de él. Yo le pido disculpas a los medios de comunicación que estaban presentes y al pueblo porque me excedí, pero no vamos a dejar que una persona desubicada nos acuse de frente”, agregó.

Barral manifestó que al MAS le molestó su propuesta de incluir al narcotráfico en dicha Ley. Sostuvo que el oficialismo no quiere hablar de ese tema, aunque ya hubo casos de familiares de legisladores implicados en la actividad ilícita.

Fuente: erbol.com.bo