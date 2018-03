Diputado del MAS culpa a la Gobernación por la situación en la que se encuentra Palmasola

El Bunker

13/03/2018

El diputado del MAS, Henrry Cabrera, dijo en el programa radial El Bunker, conducido por Agustín Zambrana, que el Gobierno, en sus más de 10 años de gestión, no podía hacer nada con respecto a la situación de Palmasola porque la Gobernación, antes Prefectura, no les había transferido los terrenos que eran destinados para la construcción de una nueva cárcel. “Nos hubiera gustado que a los tres o cuatro años iniciado el gobierno, la Gobernación hubiera transferido los terrenos al ministerio de Gobierno”.

“Es falso que la Prefectura o la Gobernación el año 2007 o 2008 hayan inscritos a favor del ministerio de Gobierno los terrenos”, agregó.

Cabrera, aclaró que hace dos años la Gobernación recién transfirió los terrenos al Gobierno por lo que ratificó que antes no era posible hacer nada. “Máximo hace dos o tres años recién transfiere estos terrenos la Gobernación al ministerio de Gobierno para construir una cárcel, pero no fue el 2007 o 2008, creo que ha sido el 2016 o 2017, no antes”.

“Lo primero es garantizar el terreno, ya están inscritos a nombre del ministerio de Gobierno quien ahora tiene que hacer las gestiones para garantizar los recursos económicos y se pueda construir una nueva cárcel. No es rápido conseguir esos recursos, pero ahora me parece que ya está garantizado”, acotó.

Según el diputado para este año ya está en proyecto la construcción de una nueva cárcel. “Está en proyecto la construcción de una nueva cárcel, para este año”.

Asimismo, señaló que el día jueves se llevará a cabo una audiencia pública para conocer propuestas para la construcción de un nuevo penal. Al evento asistirán autoridades como; el director del Régimen Penitenciario, La Gobernación, el Defensor del Pueblo, el Fiscal Departamental, diputados entre otros.

“El Gobierno se ha preocupado y se ha anunciado a través del viceministerio de Gobierno para que en los próximos días se pueda hacer conocer el proyecto de la construcción de una nueva cárcel”, expresó.