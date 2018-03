Diputados exigen al gobierno ítems de salud para Santa Cruz

Diputados Demócratas, exigen al gobierno nacional una explicación del por qué no llegan ítems de salud para Santa Cruz desde la gestión 2017.

Red Uno Bolivia. – Los diputados José Carlos Gutiérrez y Tatiana Añez, del Movimiento Demócrata Social (MDS), exigen al gobierno una explicación del porque no llegan ítems de salud para el departamento de Santa Cruz, considerando que es el de mayor crecimiento poblacional en el país.

Ambos creen que hay una intencionalidad del gobierno al postergar a Santa Cruz, por lo que nuevamente hacen una petición de informe a la ministra de Salud, Ariana Campero.

“Presidente… no espere ningún tipo de apoyo de ningún boliviano cuando usted no quiere cumplir la constitución”, decía el diputado Gutiérrez. En tanto que la diputada Añez, añadía: “Debido a la necesidad del pacto fiscal como una herramienta para destinar recursos al sector salud, nosotros hemos elaborando nuevamente una petición de informe a la ministra Ariana Campero, para que ella nos responda por qué hasta la fecha no destina ítems a nuestro departamento”.