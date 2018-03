Directores de divisiones menores critican a la prensa por falta de interés en sus partidos

El Bunker

23/01/2018

Los directores de las divisiones menores Juancho Daza (Blooming) y Carlos Duran (Oriente Petrolero) estuvieron el programa radial El Bunker, conducido por Agustín Zambrana, donde criticaron a la prensa por su falta de interés y cobertura en sus partidos. “No puedo hacer una conferencia de prensa porque no les interesa, cualquier chisme es más importante que el futbol infantil”, señaló Daza.

Por su parte, Duran concordó que hay poco apoyo de la prensa. “Los periodistas nunca van a los partidos de las menores”.

Un momento difícil

Según los delegados las divisiones menores, no se está atravesando un buen momento y eso se debe a la falta de apoyo y presupuesto.

Por un lado, Daza indicó que Blooming tiene 270 jugadores en todas las categorías y que ninguno de ellos paga para su formación porque el club lo cubre todo. “Ninguno de los 270 chicos paga, el club nos ayuda, les paga los sueldos a los técnicos que es un monto considerable cada mes”.

“El cariño y el trabajo que hacen los técnicos con las divisiones menores es espectacular”, añadió.

Mientras que Duran explicó que la división de menores del club albiverde gasta $us 50 mil al año en técnicos y que el 20% que ingresa por captación de socios es destinado a ellas. “Según, estatuto el club tiene el 20% de captación de socios correspondida para división de menores, creo que eso sobrepasa porque nuestro costo de técnicos llega a ser $us 50 mil al año”.

“Gracias a Dios Oriente ha tenido estabilidad en estos cuatro años con un solo presidente que es ‘Keko’ Álvarez”, acotó.

Lo positivo y negativo

Los directores manifestaron que hay muchos aspectos positivos, pero también negativos en las divisiones menores que evitan que estas mejoren su situación.

El delegado de la academia celeste dijo que uno de los aspectos positivos es la satisfacción de ver que el jugador llegue a primera división. “Lo positivo es la satisfacción de poder llevar jugadores nuestros a la primera y saber que estas formando gente buena”.

Con respecto a lo negativo indicó que la falta de competencia está dañando el fútbol boliviano. “Lo negativo es la falta de competencia, si estamos mal en el fútbol boliviano es porque la competencia es malísima”, expresó.

Al respecto, Duran manifestó que lo positivo que tiene Oriente es los resultados del trabajo que viene haciendo y que lo llevó a colocar seis de sus jugadores en el primer plantel. “Lo positivo es ver los resultados de trabajo que venimos realizando y que tenemos seis jugadores en primer plantel, el trabajo que hacemos ayuda a Oriente”.

En cuanto a lo negativo declaró que es el estado podrido en el que se encuentra el fútbol y que la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) no le permita a la sub 19 jugar ningún partido desde julio. “Lo negativo es la parte del fútbol que está podrido, no puede ser que la ACF desde julio no deje que jueguen un partido los de 19 años, estamos pagando a los profesores y los chicos se están aburriendo de entrenar”.

Por último, ambos manifestaron sentirse orgullosos de los logros obtenidos hasta la fecha y pidieron a los socios e hinchas su apoyo incondicional.