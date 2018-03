Dos hermanos fueron apuñalados dentro de una carceleta en Montero

Red Uno Bolivia.- Con cortes en varias partes del cuerpo fue como resultaron los hermanos Brayan y Carlos Hugo Dávalos Fuentes, luego de que fueran atacados por un sujeto de nacionalidad ecuatoriana Gabriel Laureano Barrera, cuando guardaban arresto por ocho horas, dentro de una carceleta policial en la ciudad de Montero, por ser detenidos en estado de ebriedad. El autor de ataque, se acercó a los dos hermanos y trató de orinarlos en ese momento las víctimas reaccionaron y se produjo el incidente.

“Este señor viene de atrás y nos apuñala primero a mi hermano y luego a mí, en cuestión de segundos. No me explico de dónde sacó el cuchillo. El ingresó muy eufórico y gritando y se puso a orinar cerca de nosotros y le dije que no haga eso que no sea atrevido y pasó lo sucedido”, relató a Red Uno de Bolivia uno de los hermanos que fue herido con un corte en la espalda.