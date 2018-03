Econometrista califica de “desastroso” proyecto de megahidroeléctrica Chepete Bala

Rolando Morales obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Ginebra, Suiza, Observó que el proyecto hidroeléctrico contempla una demanda constante de electricidad para los próximos 50 años.

Rolando Morales, económetro y docente de la UMSA. Foto: ANF

La Paz, 18 marzo (ANF).- El econometrista, docente universitario e investigador, Rolando Morales calificó de desastroso el proyecto de la megahidroeléctrica Chepete-Bala diseñado por la italiana Geodata, no sólo por las proyecciones de demanda eléctrica en los próximos años sin variación, sino también por los cálculos de costo final del producto que supone exportará a Brasil sin tener un contrato serio entre Estados.

“He tenido la oportunidad de tener acceso a este proyecto, aunque para el Gobierno es un secreto de Estado, por ahí está circulando el documento y es una barbaridad esta megaobra, tanto por los aspectos ya mencionados que hacen referencia a los derechos humanos y medioambiente, pero la parte económica es verdaderamente desastrosa”, dijo a ANF.

El especialista en econometría dijo que analizó en detalle el proyecto de 102 páginas, el cual consideró que está “lleno de basura”. Dijo que recién “en la página 82 se menciona y se pone un modelito econométrico muy simple”.

“Este proyecto no tiene pies ni cabeza porque para estimar la demanda de electricidad, imagínese, será un proyecto que va a durar 50 años y ¿cuál es la proyección según esta empresa Geodata?, el incremento de la demanda de electricidad va a ser constante, no va cambiar de acá a 50 años y eso es totalmente absurdo”, cuestionó.

Sin mercado seguro

Según el experto, el proyecto diseñado por Geodata para la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que costó al Estado 1 millón de dólares, menciona ventas de electricidad a Brasil siendo que a la fecha exista un contrato entre Estados.

“Se menciona muy alegremente que se va a vender a Brasil cuando no hay ningún indicio que nos permita decir que Brasil estaría interesado en la compra de electricidad”, dijo.

Por otro lado sostuvo que las estimaciones de precios tampoco tienen sustento técnico porque se prevé que el proyecto costará aproximadamente 8.000 millones de dólares, pero no contempla los costos adicionales que exige el proyecto.

“Ahora, la forma en la que calculan el precio final del producto es sumar los 8.000 millones de dólares más tasas de interés de un crédito a 11.5%; eso es completamente absurdo, podemos conseguir un crédito a 2 y 3% de interés para una obra de este tipo. Pero considerando intereses más la inversión inicial el costo total se divide entre el total de producción de electricidad y sacan un monto unitario que está por encima del precio de venta en el Brasil”, explicó.

Según Morales el cálculo de la tasa de retorno está mal planteado y explicó que “Los economistas tienen unas técnicas de evaluación de proyectos que no se han respetado para nada. (…). Yo no sé cómo ENDE puede aceptar estudios tan mal hechos desde el punto de vista académico, es un estudio que ha costado 1 millón de dólares y ahora se prevé una segunda fase con la misma empresa que en mi concepto no es capaz de hacer un buen proyecto”.

UMSA pide transparencia

Hace dos días, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín le envió una carta al presidente, Evo Morales, en la que demanda transparencia de todos los estudios técnicos referidos a la megrarepresa Chepete-Bala y recuerda que la Constitución Política de Estado (CPE) garantiza la petición y acceso a la información.

Durante una conferencia de prensa ofrecida junto con los representantes de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey- Chepete Bala, advirtió sobre la urgencia de generar un debate nacional con información oportuna y transparente sobre el megaproyecto y sus consecuencias.

Albarracín dijo que existe preocupación por la información que se generó por fuera de los canales oficiales sobre el contenido de la ficha ambiental y el Informe del Estudio de Identificación. Sin embargo dejó en claro que la UMSA en el marco del apoyo académico comprometido a los indígenas de la Amazonía requiere pronunciarse técnicamente y de manera definitiva sobre información oficial.

Por su parte, el ministro de Energía, Rafael Alarcón dijo que existe “pleno convencimiento” del Gobierno para llevar adelante la megarepresa.