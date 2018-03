Eiza Gonzalez reveló el peor secreto detrás del famoso vestido que usó en el Oscar

Aún queda mucho que conocer sobre el diseño.

Posiblemente no recuerdes quién ganó el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario en la pasada entrega de los Oscars, pero de seguro lo que no has podido olvidar es el ya icónico vestido que usó Eiza Gonzalez para su debut como presentadora de la gala.

La mexicana hizo estallar la redes con el diseño amarillo de Ralph Lauren, tanto con comentarios positivos como negativos.

E! NEWS > Esto es lo que Eugenio Derbez opina sobre el vestido que Eiza Gonzalez usó en el Oscar

Tras el revuelo, González decidió romper el silencio al día siguiente y escribir en Twitter: “Oigan. Yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% Mexicana ahí anoche, ojalá nos apoyáramos un poquito más entre mexicano”. Continuó reflexionando: “Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por su misma gente. Juntos somos más fuertes en fin orgullosisma de todos los mexicanos ayer”.

No obstante, recientemente reveló el peor secreto detrás del vestido…

A propósito de su paso por un evento de Veuve Clicquot, en el que compartió con Edgar Ramírez, Eiza dio una entrevista a ¡Hola! TV, en la habló nuevamente del vestido, y dijo: “Ah, sí, no pude respirar, pero estuvo increíble”

Y es que la arriesgada pieza exigía una silueta de sirena.

E! NEWS > Un nuevo vestido de Eiza González vuelve a generar polémica en Internet

Agregó: “Creo que el mensaje era como ser, usar algo bastante sencillo pero que, al mismo tiempo, representara cómo me siento. Me siento una mujer muy segura de mí misma, siento que he llegado adonde he llegado por mi seguridad y creo que el amarillo representa eso. Sin contar que es un increíble diseño Ralph Lauren”.

Igualmente, confirmó como muchos opinan: “Sencillo pero no tan sencillo, y seguimos hablando de él hasta la fecha”.

Fuente: eonline.com