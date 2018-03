El 69% del vidrio que Bolivia importa es de China

El 69,66% de vidrio y manufacturas de ese material que ingresan a Bolivia son de origen chino. Las importaciones de estos productos se redujeron un 2,50% entre 2016 y 2017, de 90.262 toneladas (t) a 87.999 t, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2017, el país importó el material por $us 47,93 millones, monto menor a las compras de 2016, que fueron por $us 50,52 millones, de acuerdo con datos del INE, sistematizados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

“La pequeña disminución de los niveles de importación de vidrios y sus manufacturas en 2017 puede deberse a un aumento en la producción nacional de estos productos, a una caída de su demanda y a la desaceleración del sector de la construcción”, señala el IBCE en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón.

El país importa principalmente placas y hojas de vidrio sin armar, vidrio flotado, recipientes para beber, envases tubulares, ampollas, espejos, vidrios de seguridad, entre otras 77 categorías del material y de manufacturas del mismo.

El principal país del que llega esa producción es China, del que en la gestión pasada se importó por un valor de $us 27,4 millones. Luego está Brasil con compras por $us 5,7 millones y Argentina por $us 3,0 millones. Bolivia importa el material de 74 países, según el INE. Entre los 10 primeros además están Chile, Paraguay, México, Estados Unidos, Colombia, Perú y Arabia Saudita. (Ver infografía)

Para el analista económico Jimmy Osorio no es una sorpresa que la mayor importación sea del gigante asiático. “La principal razón es que nosotros no tenemos producción de vidrio y por la producción en masa que tiene China es más conveniente traerlo de ese país. Además que la calidad del vidrio no difiere de país a país, solo en el tema del grosor”, detalló.

La Razón / Luis Flores / La Paz