El Alto. Niño de tres años provoca la muerte de su hermano por imitar una película infantil

La Paz, 21 de marzo (ANF).- El coronel Freddy Medinaceli, director de la División Homicidios de la Fuerza de Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, informó que un niño de tres años provocó la muerte de su hermano de siete meses, presuntamente cuando intentó imitar una película infantil.

El hecho ocurrió en la zona de Río Seco de la ciudad de El Alto, según se conoce los menores se quedaron solos en el domicilio porque su padre salió a la tienda del barrio. El niño de tres años se habría sentado en el pecho del más pequeño y con una almohada sofocó a su hermanito en un intento por imitar una escena de la película “La Era de Hielo”, explicó el jefe policial.

“Que has hecho (…) el joven me dice doña Marina he salido a comprar pan, he vuelto y el Derek había estado agarrado, el niño tiene tres años”, relató una vecina.

La policía informó que el menor llegó sin vida al centro de salud de Río Seco, donde se apersonó personal de homicidio para realizar la investigación correspondiente.