El director de Miss Venezuela rompió el silencio sobre el escándalo de prostitución de reinas de belleza

Primera Parte. En tiempos de confusión e irresponsabilidad, permítanme ser franco, directo y responsable. Durante más de 40 años dirigiendo las riendas del Miss Venezuela, solo me queda hoy como patrimonio los resultados de una labor larga y laboriosa pero finalmente gratificante. Mis riquezas son en recuerdos, mis millones son en aplausos y mi mayor satisfacción es el éxito y proyección que el evento le dio a innumerables mujeres Venezolanas (únicas, especiales, talentosas) a quienes llevo por siempre en mi corazón y quienes son las únicas joyas que guardo en mis tesoros. Durante todo ese tiempo, siempre actué en beneficio de ellas. Fui amigo, asesor, compañero de viajes, soporte, profesor y confesor de todas ellas y juntos pasamos por mil batallas, celebramos triunfos y lloramos derrotas juntos. Siempre dando todo nuestro esfuerzo por enaltecer el nombre de Venezuela en el mundo. Nadie se imagina el dolor que me produce ver el nombre de Venezuela mancillado estos últimos días y ver cómo pretenden destruir logros y reputaciones que tomaron años de incansable esfuerzo construir. Por más de 40 años yo fui presidente del Miss Venezuela, no lo soy ahora simplemente por diferencias importantes con directivos de la empresa que estos últimos años se han dedicado a minar mi autoridad y a desplazarme profesionalmente hasta el punto de contradecir mis decisiones y desautorizarme abiertamente en mis labores y ante mi equipo de trabajo. Así, simplemente no tenía sentido seguir ejerciendo mi labor. Me parece inaudito que yo tenga que negar algo que de por si es absolutamente e inherentemente falso, pero para efectos de claridad y responsabilidad lo digo: En ningún momento yo he actuado en perjuicio de ninguna de las miles de candidatas que pasaron bajo mi mando en el Miss Venezuela. Mi trabajo y mi vocación fue siempre proteger a las candidatas por encima de todo hasta llegar al punto de la sobre protección. De eso pueden dar fé miles de candidatas que pasaron por la quinta. Continúa…

