El drama familiar que confesó Gonzalo Higuaín y que puso en riesgo su carrera

“Pipita” reveló el problema que sufrió y que pudo terminar con su vida deportiva. “Cuando me enteré no entendía nada ni sabía dónde estaba parado. Ya no me interesaba nada”, reconoció el delantero

“A mí no me gusta mucho hablar de mi vida privada ni de mi familia, pero claramente la pasé recontra mal. Es verdad que la gente no tiene ni idea y tampoco creo que a muchos le interese si tu vieja está bien o está mal, sólo le interesa a los que te conocen. Y sí, la pasé recontra mal, pero mi vieja salió adelante y obviamente es una fuerza aún mayor para mí”.

Gonzalo Higuaín (Foto: DyN)

Este fue el testimonio que Gonzalo Higuaín le confesó a Martín Arévalo, cuando lo consultó por el mal momento que sufrió al enterarse de la grave enfermedad de su mamá, justo después de la final que Argentina perdió ante Chile por la Copa América Centenario disputada en los Estados Unidos.

El plantel de Chile festeja por la obtención de la Copa América Centenario ante Argentina (Foto: AFP)

“Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso porque quería estar con ella”, dijo el Pipita, quien reveló que continuó por el expreso pedido de su mamá Nancy: “Creo que la vida de mi mamá iba más allá de todo y la puse en primer plano absoluto, no me interesaba nada. Y fue ella quién después me pidió que siguiera y sinceramente seguí por ella”.

La definición por penales que consagró campeón a Chile frente a Argentina en la Copa América Centenario

Y agregó: “Sabía que le iba a hacer ser feliz que juegue al fútbol y que no iba a servir mucho que yo largara. Me pidió por favor que no lo haga, que siguiera y al día de hoy estoy. Sé que a ella verme jugar la hace feliz, así que hay que continuar”.

SEGUÍ LEYENDO:

Al ser consultado sobre cuál es el estado de salud actual de su mamá, Higuaín dijo que “gracias a Dios hoy está recontra bien”.

La felicidad de Gonzalo Higuaín cuando arribó a la Juventus de Italia (Foto: AFP)

Higuaín contó además que cuando disputó la final con Chile, el 26 de junio de 2016, no estaba al tanto de la situación de su madre: “Jugué la final sin saber nada de esto, me enteré después y no sabía dónde estaba parado. No entendía nada… qué se le va a hacer”.

“Mi mamá y mi papá me dieron todo y eso me pegó mal, pero hoy la veo reír y feliz y eso me da fuerzas para seguir”, finalizó.

SEGUÍ LEYENDO:

Gonzalo Higuaín Selección Argentina

Fuente: infobae.com